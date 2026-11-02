Asbest in Oberwart: Massive Belastung vor Kinderkrippe und Forderungen nach Sanierung

Laboranalyse zeigt 50 Prozent Asbest in Bodenproben vor der Kinderkrippe Oberwart. Greenpeace fordert sofortige Sperrung und Sanierung durch Bürgermeister Georg Rosner zur Gefahrenabwehr.

Bei einer aktuellen Untersuchung der Umweltschutz organisation Greenpeace in Oberwart wurden schwerwiegende gesundheitliche Gefahren aufgedeckt. Eine Laboranalyse hat nachgewiesen, dass der Boden direkt vor der städtischen Kinderkrippe eine extreme Konzentration von Asbest aufweist. Die Untersuchung, die auf drei spezifischen Stichproben basiert, ergab laut dem vorliegenden Laborbericht einen Asbestanteil zwischen zwanzig und fifty Prozent. Die Leitung der betroffenen Kindertageseinrichtung wurde umgehend über die Ergebnisse informiert, während Stadtgemeinde und Landesregierung bereits vor mehreren Monaten schriftlich über das Vorliegen offener Asbestbrocken in diesem Bereich informiert worden waren.

Gefahrenquelle vor der Kinderkrippe

Die dokumentierten Proben zeigen ein dramatisches Bild der aktuellen Situation am Standort. Stefan Stadler, der Sprecher des investigativen Teams von Greenpeace Österreich, betonte die Dringlichkeit des Falls, da hier seit Monaten Kleinkinder ungeschützt mit brüchigen Steinen spielen. Es wurde dokumentiert, dass die Kinder die belasteten Steine, die vor Bäumen auf der Wiese lagen, sammelten und beim Spielen aneinander schlugen. Dieser Vorgang führt zur Freisetzung feiner Asbestfasern, die in die Atemluft gelangen. Auf einer hüfthohen Sockelleuchte direkt vor der Krippe wurden zudem krebserregende Fasern nachgewiesen, was darauf hindeutet, dass die Partikel bereits in die Innenräume der Einrichtung eingedrungen sein könnten.

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Schwere Gesundheitsrisiken für Kinder

Die Anwesenheit von Asbest in einem solchen Umfeld stellt eine massive Bedrohung für die Gesundheit der betroffenen Kinder dar. Asbestfasern sind für den menschlichen Körper absolut unverdaulich und können nicht abgebaut werden. Beim Einatmen können sie schwerste Lungenschäden verursachen, die sich oft erst Jahrzehnte später in tödlichen Krankheiten wie Asbestose oder Brustfellkrebs manifestieren. Die Neugier und das natürliche Spielverhalten von Kindern führen dazu, dass sie die Steine in die Hand nehmen, herumtragen und dabei die gefährlichen Fasern freisetzen. Die Exposition gegenüber diesen Stoffen ist daher nicht nur lokal begrenzt, sondern birgt das Potenzial für langfristige und irreversible Gesundheitsschäden der betroffenen Generation.

Weitere Vorfälle in der Region Oberwart

Der Fall in Oberwart stellt kein isoliertes Ereignis dar, sondern ist Teil einer weiteren Problemlage in der gesamten Region. Bereits im vergangenen Winter hatten Luftmessungen der Taskforce Vorsorge Luftabklärung vor dem Krankenhaus und dem Rathaus trotz der Nässe und der hohen Luftfeuchtigkeit eine hohe Asbestfaserbelastung nachgewiesen. Im darauffolgenden trockenen Sommer wurden jedoch keine weiteren Messungen durchgeführt, was Lücken in der Risikobewertung hinterließ. Allein von der Bevölkerung wurden Greenpeace acht unterschiedliche Flächen in Oberwart gemeldet, die als mit Asbest belastet gelten. Die Organisation hat selbst an neun dieser Stellen Proben entnommen, um die Ausmaße der Verschmutzung zu verifizieren.

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Forderungen an die lokalen Behörden

Greenpeace fordert von Bürgermeister Georg Rosner und der burgenländischen Landesregierung unverzügliches Handeln. Die Organisation verlangt die sofortige Sperrung des betroffenen Areals vor der Kinderkrippe und eine rasche fachgerechte Sanierung der Flächen. Ebenso muss eine gründliche Grundreinigung der Krippe durchgeführt werden, um eingedrungene Fasern zu entfernen. Im Gegensatz dazu wurde die Fläche vor einer Filiale der Supermarktkette Hofer in Oberwart bereits abgedeckt und entfernt, und auch der Bürgermeister von Bad Tatzmannsdorf ließ nach einer Meldung von Greenpeace die belasteten Flächen seiner Gemeinde sanieren. Es wird gefordert, dass dieselben Standards in Oberwart angewendet werden.

Mangelnde Sanierung und soziale Folgen

Trotz der offensichtlichen Gefahr wurde der Schotter hinter dem Krankenhaus in Oberwart lediglich mit Sand abgedeckt, anstatt ihn fachgerecht zu entsorgen. Diese oberflächliche Maßnahme gilt als unzureichend, da die Gefahr weiterhin besteht. Die Auswirkungen der Asbestproblematik gehen weit über die direkten Gesundheitsrisiken hinaus. Erste Bewohner der Stadt haben Greenpeace berichtet, dass sie aufgrund der Befürchtung gesundheitlicher Folgen Oberwart verlassen. Dieser Exodus unterstreicht die soziale und wirtschaftliche Dimension der Krise, da das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheit ihrer Wohnumgebung erschüttert wurde. Die Forderung lautet nun, flächendeckend zu erheben, wo überall asbestbelastetes Material liegt und dies zügig zu beseitigen.