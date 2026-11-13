Arztmangel in Österreich: Wartezeiten bis zwei Jahre in ländlichen Gebieten

In Österreich fehlen 182 Kassenarztstellen. Besonders in ländlichen Regionen wie Niederösterreich warten Patienten bis zu zwei Jahre. Experten fordern schnellen Nachbesetzung.

In Österreich herrscht ein akuter Mangel an Hausärzten, der vor allem die Bewohner ländlicher Regionen hart trifft. Aktuell sind bundesweit 182 Kassenarztstellen in der Allgemeinmedizin unbesetzt, wobei 98 dieser Stellen auf das Umland entfallen. Dieser strukturelle Engpass führt dazu, dass Patienten in kleineren Gemeinden oft keine direkte medizinische Versorgung vor Ort erhalten können.

Probleme in Niederösterreich

In einer niederösterreichischen Gemeinde wurde dievakante Stelle einer Ärztin über Jahre hinweg nicht mit Personal besetzt. Dies hatte unmittelbare und spürbare Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung. Die dort ansässigen Patienten waren gezwungen, ihre medizinische Versorgung in den Nachbarorten zu suchen. Dort jedoch stoßen sie auf massive Kapazitätsengpässe, da auch andere Praxisstellen überlastet sind.

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Wartezeiten von bis zu zwei Jahren

Die Folgen der Personalknappheit äußern sich in extrem langen Wartezeiten. Wie eine Expertin erklärte, kann es bei Vorsorgeuntersuchungen vorkommen, dass Patienten bis zu zwei Jahre auf einen Termin warten müssen. Dieser Zustand wird als riesiges Problem für die öffentliche Gesundheit bewertet. Die Betroffenen haben oft keine andere Wahl, als sich in weiter entfernte Praxen zu begeben, um grundlegende Untersuchungen wahrzunehmen.

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Rolle des Hausarztes

Berti-Zambanini betont nachdrücklich, dass der Hausarzt die zentrale erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Beschwerden sein sollte. Seine Aufgabe umfasst nicht nur die Behandlung, sondern auch die koordinierte Überweisung an Fachärzte oder in Krankenhäuser, falls erforderlich. Diese Steuerungsfunktion ist entscheidend, um das Gesundheitssystem effizient zu halten und Überlastungen in der Spezialversorgung zu vermeiden.

Entlastung des Gesundheitssystems

Um die aktuelle Krise zu bewältigen, müssen offene Kassenstellen schnellstmöglich nachbesetzt werden, insbesondere in kleineren Ortschaften. Nur durch eine rasche personelle Aufstockung kann sichergestellt werden, dass die Patientenversorgung vor Ort wieder gewährleistet ist. Berti-Zambanini weist darauf hin, dass die Lenkung der PatientInnenwege in der Zukunft ein großes Thema bleiben wird, um das System nachhaltig zu entlasten.