Ärzte ohne Grenzen warnen vor menschengemachter Unterernährungskrise im Gazastreifen

Ein neuer Bericht von MSF wirft Israel vor, durch die gezielte Blockade von Hilfsgütern eine Hungerkrise ausgelöst zu haben, die insbesondere Kinder und Mütter gefährdet.

Die internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat in einem aktuellen und erschütternden Bericht schwere Vorwürfe gegen den Staat Israel erhoben. Laut der Organisation habe Israel im Gazastreifen durch das vorsätzliche Zurückhalten von lebensnotwendigen Nahrungsmitteln und anderen essenziellen Hilfsgütern eine massive Unterernährungskrise herbeigeführt.

Besonders dramatisch stellt sich die Lage für die schwächsten Gruppen der Bevölkerung dar: Kinder, schwangere Frauen sowie stillende Mütter leiden unter den extremen Bedingungen. In dem Bericht wird detailliert dargelegt, dass in dem untersuchten Zeitraum, der von Ende 2024 bis zum Beginn des aktuellen Jahres reicht, eine alarmierende Zunahme von gesundheitlichen Komplikationen zu verzeichnen war. Dazu gehören eine signifikant höhere Rate an Frühgeburten sowie eine steigende Zahl von Fehlgeburten.

Noch tragischer ist der Anstieg der Sterblichkeitsrate bei Säuglingen, deren Mütter aufgrund der massiven Nahrungsmittelknappheit unterernährt waren. MSF führt diese katastrophale Entwicklung direkt auf die langanhaltende israelische Blockade des Küstengebiets und die gezielten Angriffe auf die zivile Infrastruktur zurück, die eine normale Versorgung der Bevölkerung unmöglich machen. Die Vertreter der Organisation fordern nun mit Nachdruck, dass die israelischen Behörden den ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe gewähren, um ein weiteres Massensterben zu verhindern.

Merce Rocaspana, eine Sprecherin von MSF, betonte in diesem Zusammenhang, dass Mangelernährung im Gazastreifen vor dem Ausbruch des aktuellen Krieges nahezu nicht existent gewesen sei, was die künstliche Natur der jetzigen Krise unterstreiche. Ein weiterer kritischer Punkt in der Analyse von Ärzte ohne Grenzen ist die Rolle bestimmter Verteilungsmechanismen für Hilfsgüter. Insbesondere die Tätigkeit einer von den USA und Israel unterstützten Stiftung, die im Gazastreifen agierte, wurde scharf kritisiert.

Die Organisation bezeichnete die Ausgabestellen dieser Stiftung als 'tödlich', da sie oft zum Schauplatz von Gewalt und Chaos wurden. José Mas von MSF berichtete, dass in den von seiner Organisation unterstützten medizinischen Einrichtungen ein starker Anstieg von Patienten zu beobachten war, die entweder Opfer von Gewalt an diesen Verteilstellen geworden waren oder an den Folgen der extremen Unterernährung litten.

Besonders erschreckend ist die statistische Entwicklung der Versorgungsstellen: Während die besagte Stiftung anfangs rund 400 Ausgabestellen betrieb, sank diese Zahl bis Ende Mai 2025 auf lediglich vier. Dieser drastische Rückgang führte zu einem beinahe vollständigen Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung in weiten Teilen des Gebiets. Die Vereinten Nationen hatten den Einsatz der Stiftung bereits zuvor kritisiert. Letztlich beendete die Stiftung ihre Mission im November, etwa eineinhalb Monate nach dem Inkrafttreten eines fragilen Waffenstillstands.

Die Lücke, die dadurch entstand, wurde zwar teilweise durch andere Organisationen gefüllt, doch das Vertrauen in die Sicherheit der Hilfsdistribution bleibt gering. Der gesamte Kontext dieser humanitären Katastrophe ist untrennbar mit dem gewaltsamen Konflikt verbunden, der am 7. Oktober 2023 durch den Überfall der Hamas und ihrer Verbündeten auf israelisches Territorium ausgelöst wurde. Seitdem befindet sich die Region in einem Zustand permanenter Instabilität.

Obwohl eine maßgeblich von den USA vermittelte Waffenruhe in Kraft getreten ist, bleibt die Lage im Gazastreifen äußerst fragil. Beide Seiten, sowohl Israel als auch die Hamas, beschuldigen sich gegenseitig, gegen die Vereinbarungen der Waffenruhe zu verstoßen. Die aktuelle Gewaltspirale setzt sich ungebrochen fort, wie jüngste Meldungen aus dem Gebiet belegen. Nach Angaben der Hamas-kontrollierten Behörden wurden bei erneuten israelischen Angriffen sechs Menschen getötet, darunter ein hochrangiger Offizier der Hamas-Polizei.

Das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza meldete die Einlieferung von drei Toten und zahlreichen Verletzten nach einem Drohnenangriff auf das Viertel Seitun. In anderen Teilen des Küstengebiets forderten weitere Angriffe zusätzliche Opfer und Verletzte. Die medizinische Versorgung ist durch die Zerstörung der Infrastruktur und den Mangel an Medikamenten kaum noch aufrechtzuerhalten, was die durch die Unterernährung geschwächte Bevölkerung noch verwundbarer macht.

Eine offizielle Stellungnahme der israelischen Seite zu den neuesten Vorwürfen und Angriffen lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor, was die Kommunikation in dieser hochspannungsgeladenen Situation weiter erschwert





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