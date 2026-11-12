Ärzte ohne Grenzen kritisiert Ebola-Hilfe in DR Kongo als ineffektiv

Ärzte ohne Grenzen warnt vor gescheiterter Ebola-Kontrolle in der DR Kongo. Trotz milliardenschwerer Hilfe erreichen Mittel nicht die Patienten, fordern Transparenz.

Ärzte ohne Grenzen vermeldet einen kritischen Zustand im Kampf gegen die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo. Die internationale Hilfsorganisation stellt fest, dass massive Hilfsleistungen die betroffenen medizinischen Einsatzkräfte und Erkrankten vor Ort nicht erreichen. Am Donnerstag erklärte der Verein, dass der Ausbruch nach sechs Monaten immer noch außerhalb jeder Kontrolle sei.

Massive Ressourcen bei gleichzeitigem Mangel an Basisversorgung

Laut der Stellungnahme der Hilfsorganisation besteht eine besorgniserregende Lücke zwischen den mobilisierten finanziellen Mitteln und der tatsächlichen Versorgung der Bevölkerung. Der internationale Präsident von Ärzte ohne Grenzen, Javid Abdelmoneim, betonte, dass Hunderte Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft bereitgestellt wurden. Trotzdem müssen viele Einsatzkräfte den Ausbruch ohne ausreichende Ausrüstung und finanzielle Unterstützung eindämmen.

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Korruption und mangelnde Transparenz behindern die Arbeit

Ärzte ohne Grenzen forderte die kongolesischen Behörden auf, mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht an den Tag zu legen. Die Behörden sind international für Korruption bekannt, was die Effektivität der Hilfsmaßnahmen weiter erschwert. Die Teams der Organisation berichten regelmäßig von Missständen, die sie in vielen betroffenen Gebieten beobachten. Die Situation wird von der NGO als schlichtweg inakzeptabel eingestuft.

Praktische Defizite: Unbezahltes Personal und fehlende Infrastruktur

Die Hilfsorganisation führt konkrete Fälle an, die die strukturellen Probleme aufzeigen. Medizinisches Personal werde weder bezahlt noch sachgerecht geschult. Es mangelt an grundlegendem Treibstoff für Rettungswagen, an benötigten Hilfsgütern und an direkter Unterstützung für die Mitarbeiter vor Ort. Ebola-Überwachungsteams existieren in vielen Regionen nur auf dem Papier, was die Eindämmung des Virus erheblich behindert.

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Historisches Ausmaß der Epidemie in der Region

Der aktuelle Ebola-Ausbruch wurde Mitte Mai offiziell in der Demokratischen Republik Kongo festgestellt. Experten gehen jedoch davon aus, dass sich das Virus bereits mehrere Monate lang unentdeckt ausgebreitet hatte. Es handelt sich nun um die schlimmste Ebola-Epidemie in der Geschichte des zentralafrikanischen Landes. Die Zahlen der Krankheitsausbreitung steigen kontinuierlich an und belasten das ohnehin schwache Gesundheitssystem.

Schwere Bilanz: Mehr als 11.000 Infizierte und 5.300 Tote

Am Mittwoch vermeldete die kongolesische Gesundheitsbehörde eine drastische Zunahme der Krankheitsfälle. Die Zahl der bestätigten Infizierten stieg auf mehr als 11.000 Personen an. Mehr als 5.300 Menschen sind bislang an den Folgen der Erkrankung verstorben. Die Kombination aus hoher Mortalitätsrate und fehlender internationaler Unterstützung stellt die lokale Bevölkerung vor enorme Herausforderungen bei der Bewältigung der Krise.