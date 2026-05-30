Arzt verweigert Behandlung eines fiebernden Kindes wegen respektlosem Vater

In einer Wiener Erstversorgungsambulanz soll ein Arzt die Behandlung eines fiebernden Mädchens verweigert haben, nachdem der Vater sich respektlos geäußert haben soll. Die Mutter berichtet von einem emotionsgeladenen Vorfall, bei dem das Kind nicht untersucht wurde und die Familie das Krankenhaus verlassen musste. Der Ärztefunkdienst Wien begründet die Verweigerung mit organisatorischen Gründen und dem zerstörten Vertrauensverhältnis. Der Vorfall wirft Fragen zur Patientenv behandlung und zum Umgang mit Angehörigen in Notfallsituationen auf.

Ein Arzt des Ärztefunkdienstes Wien soll die Behandlung eines fiebernden Kindes verweigert haben, weil er das Verhalten des Vaters als respektlos empfand. Die Mutter, Mirela B. (29), berichtet, dass sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter, die seit vier Tagen hohes Fieber hatte, in eine Erstversorgungsambulanz kam.

Nach kurzer Wartezeit wurden sie ins Behandlungszimmer gebeten. Dort erklärte der Arzt, dass nur eine Begleitperson im Raum erlaubt sei. Der Vater fragte daraufhin, ob er den Raum verlassen müsse, und soll daraufhin das Zimmer verlassen haben. Kurz darauf soll der Arzt laut Mutter gesagt haben: Ohne Respekt untersuche ich Ihre Tochter nicht.

Er habe darauf bestanden, dass sich der Mann zuerst entschuldigen müsse, bevor er das Kind behandle. Die Mutter entschied sich, das Krankenhaus mit ihrer Tochter zu verlassen und ins Donauspital zu fahren. Sie zeigt sich enttäuscht und hofft, mit ihrer Geschichte Aufmerksamkeit zu schaffen und andere Eltern zu warnen. Der Ärztefunkdienst Wien erklärte, dass aus organisatorischen Gründen und aufgrund begrenzter Platzverhältnisse nur eine Begleitperson im Behandlungsraum erlaubt sei.

Die Eltern hätten dieser Regel nicht Folge geleistet, wodurch das notwendige Vertrauensverhältnis zerstört worden sei. Eine Behandlung sei unter diesen Umständen nicht mehr möglich. Beleidigungen und verbale Gewalt gegenüber dem medizinischen Personal können niemals gerechtfertigt werden, so die Aussage. Solche Vorfälle seien nicht selten, da Eltern oft emotional reagieren, wenn es ihren Kindern schlecht gehe





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