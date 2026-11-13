Arzt ohne Grenzen: Barbara Trattnig kämpft in Mexiko gegen Traumata

Die Kärntnerin Barbara Trattnig ist seit 15 Jahren für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Aktuell behandelt sie in Mexiko Opfer von Gewalt und Migration. Erfahren Sie mehr über ihre Arbeit und die Herausforderungen.

Die Kärntnerin Barbara Trattnig arbeitet aktuell als stellvertretende medizinische Koordinatorin in Mexiko -Stadt für die internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die 44-Jährige aus Maria Saal ist bereits zum 15. Mal in einem Krisengebiet der Welt im Einsatz, nachdem sie zuvor in Gaza, im Kongo und im Südsudan geholfen hat. Ihr aktuelles Ziel ist die Versorgung von Menschen, die schwere Gewalt erlebt haben, wobei sie einen besonderen Fokus auf die psychische Gesundheit legt.

Ursprung des medizinischen Engagements

Barbara Trattnig wollte ursprünglich Hebamme werden, um Menschen in Afrika zu unterstützen. Aus diesem ursprünglichen Traum wurde jedoch eine Karriere als Krankenpflegerin, doch der Wunsch, in Krisengebieten zu helfen, blieb bestehen. Sie betont, dass es ihr darum geht, dort zu helfen, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird, ohne Menschen zu bewerten. Trattnig erklärt zudem, dass sie auch dort hinschauen möchte, wo andere vielleicht wegschauen. Ihre Arbeit in Mexiko ist Teil dieser langen Tradition des humanitären Engagements.

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Verlagerung der Schwerpunkte in Mexiko

Der Tätigkeitsbereich von Ärzte ohne Grenzen hat sich in den letzten Jahren stark verändert, was auch an der politischen Lage liegt. Die Grenzpolitik von US-Präsident Donald Trump hat dazu geführt, dass die Grenze zwischen Mexiko und den USA für viele Migranten praktisch unüberwindbar geworden ist. Früher wälzten sich Flüchtlingsströme aus ganz Lateinamerika Richtung Vereinigte Staaten, doch nun ist Mexiko zum ungewollten Endpunkt vieler Geflüchteter geworden. Trattnig beobachtet, dass die Organisation jetzt auch Menschen betreut, die unfreiwillig aus den USA zurückkehren.

Projektstandorte wie Coatzacoalcos, Reynosa und Matamoros, wo die Organisation mehr als sieben Jahre lang Menschen entlang der Migrationsroute an der Grenze versorgt hat, wurden geschlossen. Der Schwerpunkt der medizinischen Nothilfe hat sich daher auf die Behandlung chronischer und psychischer Erkrankungen verlagert. Dies betrifft Menschen, die sich in einem rechtlichen und sozialen Schwebezustand befinden. Die Migrationsrouten sind zudem von bewaffneten Akteuren sowie Menschenhandels- und Erpressungsnetzwerken geprägt, was die Situation für die Betroffenen weiter verschärft.

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Bekämpfung des Trauma-Kreislaufs

Oft erleben die Menschen bereits in ihrer Heimat, aus der sie geflüchtet sind, Folter, Gewalt oder sexuelle Übergriffe. Diese traumatischen Erlebnisse können weitere Traumata nach sich ziehen, die sich in Mexiko durch die dort herrschende Gewalt noch verstärken können. Trattnig betont, dass Ärzte ohne Grenzen vor allem den Kreislauf von Traumata durchbrechen will. Wer schon als Kind schwere Gewalt erlebt und diese Erfahrungen nicht aufarbeitet, kann langfristig darunter leiden. Die Behandlung richtet sich dabei unabhängig von der Herkunft der Patientinnen und Patienten.

Die Schicksale der Betroffenen gehen auch nach zehn Jahren im Einsatz nicht spurlos an der 44-Jährigen vorbei. Besonders nahe gehen ihr Geschichten von sexueller Gewalt. Sie erinnert sich an eine Frau, die gefoltert und Opfer sexueller Gewalt geworden war. Als man sie sah, konnte man kaum glauben, was diese Frau durchgemacht hatte, da sie lächelte und ihr Make-up sehr gut aufgetragen war. Trattnig beschreibt dies als eine Maske, hinter der sie ihre traumatischen Erlebnisse verbarg.

Persönliche Eindrücke und Bewältigungsstrategien

Am stärksten ist Barbara Trattnig ihr Einsatz in Gaza vor zwei Jahren in Erinnerung geblieben. Sie war beeindruckt von der Resilienz der Menschen, die trotz katastrophaler Lebensbedingungen weiterhin füreinander da sind und nicht aufgeben. Die Geschichten der Menschen bleiben ihr einfach im Gedächtnis. Um die belastenden Erlebnisse zu verarbeiten, ist es wichtig, mit Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen. Zudem gibt es für die Mitarbeiter professionelle psychologische Unterstützung.

Der Kontakt zur Familie während der Einsätze, die manchmal drei Monate, manchmal ein Jahr dauern, erfolgt über häufige Telefonate, oft zu unmenschlichen Uhrzeiten aufgrund der Zeitverschiebung. Nachrichten werden über WhatsApp oder Signal ausgetauscht, um am Leben der Familie teilzuhaben. Trattnig genießt die gemeinsame Zeit umso mehr, wenn sie zu Hause ist. Trotz der Herausforderungen betont sie, dass sie diese Arbeit gerne macht. Ihr Ziel ist es, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, wieder ein normales Leben zu führen, ihren täglichen Tätigkeiten nachzukommen und wieder schöne Dinge zu erleben.