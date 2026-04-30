Arteta tobt nach Elfmeter-Entscheidung: 'Ich verstehe das nicht!'

Mikel Arteta, Trainer des FC Arsenal, kritisiert scharf die Rücknahme eines Elfmeters im Champions-League-Halbfinale gegen Atlético Madrid. Die Entscheidung des VAR sorgt für Aufregung und Diskussionen.

Mikel Arteta , der Trainer des FC Arsenal, zeigte sich auch lange nach dem Abpfiff des Champions-League-Halbfinal-Hinspiels gegen Atlético Madrid sichtlich verärgert und fassungslos. Seine Kritik richtete sich vor allem gegen die Entscheidung des Schiedsrichterteams, einen zuvor gegebenen Elfmeter für Arsenal zurückzunehmen.

Arteta äußerte sich in deutlichen Worten gegenüber DAZN: 'Was ich nicht verstehe – und worüber ich mich sehr aufrege und wütend bin – ist, wie zum Teufel der Elfmeter gegen Eze zurückgenommen werden konnte. Ich verstehe das nicht. Es verändert den weiteren Spielverlauf völlig.

' Die strittige Szene ereignete sich in der 78. Minute, als David Hancko von Atlético Madrid Eberechi Eze von Arsenal am Fuß berührte. Der Schiedsrichter, Danny Makkelie, entschied zunächst auf Elfmeter, doch nach einer langen und intensiven Überprüfung durch den Videoassistenten (VAR) wurde die Entscheidung revidiert. Diese Entscheidung, die nach minutenlangem Videostudium fiel, stieß auf breite Kritik.

Arteta betonte, dass es sich seiner Meinung nach um einen klaren Elfmeter gehandelt habe und er den Sinn der VAR-Eingriffe in diesem Fall nicht nachvollziehen könne.

'Es ist ganz einfach, es ist ein klarer Elfmeter. Wenn es ein Elfmeter ist, weiß ich nicht, warum man den VAR hinzuziehen muss, warum man sich das 13 Mal ansehen muss – das ist kein eindeutiger Fehler', so Arteta. Die Entscheidung des VAR warf Fragen nach der Konsistenz und dem Zweck der Videobeweise auf. Auch andere Experten äußerten sich kritisch zu der Situation.

Liverpool-Legende Steven Gerrard kritisierte bei TNT Sports, dass Schiedsrichter den 'Mut haben' müssten, zu ihren ursprünglichen Entscheidungen zu stehen, insbesondere wenn kein klarer und offensichtlicher Fehler vorliege. Gerrard sah ebenfalls keinen Fehler in der ursprünglichen Elfmeterentscheidung und vermutete, dass das Verhalten von Atlético Madrids Trainer Diego Simeone, der während der Überprüfung vehement protestierte und auf das Schiedsrichterteam einredete, den Schiedsrichter möglicherweise dazu beeinflusst habe, seine Entscheidung zu revidieren.

Simeones exzentrische Art und seine leidenschaftliche Verteidigung seiner Mannschaft sind bekannt, und es scheint, dass dies in diesem Fall eine Rolle gespielt haben könnte. Trotz der Kontroverse um den Elfmeter bleibt Arsenal im Rennen um den Einzug ins Champions-League-Finale, das für sie seit 20 Jahren ein großes Ziel darstellt. Das Rückspiel findet kommenden Dienstag in London statt, und Arteta zeigte sich optimistisch.

'Wir sind in einer unglaublichen Position. Wir spielen vor unseren Leuten. Es liegt in unserer Hand', sagte er. Die Gunners haben eine solide Ausgangslage für das Rückspiel und können mit der Unterstützung ihrer Fans den Traum vom Finale weiterverfolgen.

Arteta äußerte zudem die Hoffnung, dass der verletzte Nationalspieler Kai Havertz rechtzeitig zum Rückspiel wieder fit sein könnte. Seine Rückkehr würde die Offensive von Arsenal zusätzlich verstärken. Die kommenden Tage werden zeigen, ob sich die Aufregung um den Elfmeter noch beruhigt und ob Arsenal die Chance nutzen kann, sich im Rückspiel gegen Atlético Madrid durchzusetzen und ins Finale einzuziehen. Die Debatte über die Rolle des VAR und die Entscheidungsfindung der Schiedsrichter wird jedoch sicherlich noch anhalten.

Die Situation verdeutlicht die Herausforderungen, die mit der Einführung der Videobeweise verbunden sind, und die Notwendigkeit, klare Richtlinien und eine konsistente Anwendung zu gewährleisten





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