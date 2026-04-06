Artemis II: Neue Distanzrekord für bemannte Raumfahrt erreicht

Die Artemis II Mission setzt neue Maßstäbe in der bemannten Raumfahrt, indem sie den bisherigen Distanzrekord übertrifft. Die Crew umrundet den Mond und liefert spektakuläre Bilder und Einblicke in die Mondrückseite.

Die Crew der Artemis II Mondmission hat einen historischen Meilenstein erreicht: Sie hat sich weiter von der Erde entfernt als jemals zuvor Menschen. Die vier Astronauten in der Orion-Kapsel übertrafen am Montag den Rekord der Apollo 13 Mission von 1970, die etwa 400.171 Kilometer von der Erde entfernt war, so die US- Raumfahrt behörde NASA . Die Mission dient nicht nur der Leistung, sondern auch als Hommage an die Pioniere der bemannten Raumfahrt .

Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen betonte, dass der Rekord nicht von Dauer sein soll und forderte die nächste Generation heraus, diesen zu übertreffen. Das Kontrollzentrum gratulierte der Crew zu diesem bemerkenswerten Erfolg.\Die Crew, bestehend aus den US-Amerikanern Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen, startete in der Nacht zu Donnerstag (MESZ) an Bord der Orion-Kapsel mit dem Space Launch System vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. In der vergangenen Nacht erreichte Orion den Punkt, an dem die Schwerkraft des Mondes die Oberhand über die Erdanziehungskraft gewann. Der Flug von Artemis II folgt im Wesentlichen einer Acht um Erde und Mond. Der erste Mensch auf dem Mond war am 20. Juli 1969 Neil Armstrong. Der letzte Mensch, der den Mond betrat, war Eugene Cernan im Dezember 1972 mit der Apollo 17 Mission. Zwischen 1969 und 1972 brachten die USA als einziges Land mit den Apollo-Missionen zwölf Astronauten auf den Mond. Die NASA veröffentlichte ein Foto, das das Mare Orientale des Mondes zeigt. US-Astronautin Koch beschrieb es als ein spektakuläres Kratergebiet, das bisher noch kein Mensch aus dieser Perspektive gesehen hat. Die letzten Bilder der Mondrückseite wurden vor etwa drei Jahren von einer südkoreanischen Mondsonde aufgenommen. Der nächste Meilenstein der Mission war das Erreichen der Einflusssphäre der Mondschwerkraft.\Bereits am Samstag veröffentlichte die NASA ein Foto der Erde, das von der Raumkapsel aufgenommen wurde. Hansen berichtete von außergewöhnlichen Eindrücken aus der Orion-Kapsel, insbesondere von der wachsenden Entfernung zur Erde. Der Start der Mission Artemis II war zuvor mehrfach aufgrund technischer Probleme verschoben worden. Artemis II ist der erste bemannte Mondflug seit 1972 und basiert auf den Erfahrungen der unbemannten Mission Artemis I im Jahr 2022. Die Crew wird etwa zehn Tage im All verbringen und den Mond umrunden, bevor die Kapsel im Meer auf der Erde landet. Eine Landung auf der Mondoberfläche ist nicht geplant. Die Astronauten werden sich etwa 7.500 Kilometer hinter der erdabgewandten Seite des Mondes befinden, von wo aus sie Erde und Mond gleichzeitig sehen können. Der Start der Mission erfolgte am Mittwoch um 18:35 Uhr Ortszeit auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch ist die erste Frau an Bord einer Mondmission der NASA, Glover die erste nicht-weiße Person und Hansen der erste Kanadier





ORF / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Artemis II Mondmission Raumfahrt Rekord NASA

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Artemis-2: Astronauten senden atemberaubende ErdaufnahmenDie Crew der Artemis-2-Mission hat spektakuläre Fotos der Erde aus dem Weltraum gefunkt. Die Aufnahmen zeigen unseren Planeten aus einer seltenen Perspektive und umfassen sogar Polarlichter. Die Mission, die zehn Tage dauern soll, ist ein wichtiger Schritt zur bemannten Mondlandung.

Weiterlesen »

Was die Osterjause über die Familie verrätDas gemeinsame Essen schafft Glück, Identität und Gemeinschaft. Doch warum biegen sich bei den einen die Tische, während andere hungrig bleiben? Über die Vielfalt der Gastfreundschaft. Und die...

Weiterlesen »

Soundtrack für den Mondflug: Die „Artemis 2“-Playlist mit Chappell Roan und John LegendDie Crew von „Artemis 2“ ist dem Mond bereits näher als der Erde.

Weiterlesen »

„Artemis II“: Crew sieht Mond aus neuer PerspektiveDie Crew der „Artemis II“-Mission hat den Mond aus einer Perspektive gesehen, die nie zuvor ein Mensch auf den Erdtrabanten hatte. Das teilten die drei Astronauten und die Astronautin am Sonntag per Video mit. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihr Raumschiff etwa zwei Drittel der Reise Richtung Mond zurückgelegt.

Weiterlesen »

Artemis-II-Mission erreicht Mond-EinflusssphäreDie bemannte Artemis-II-Mission nähert sich dem Mond und erreichte die Einflusssphäre seiner Gravitation. Die Crew, bestehend aus Astronauten aus den USA und Kanada, hat die Rückseite des Mondes gesehen und Fotos des Mare Orientale aufgenommen. Dies ist der erste bemannte Flug zum Mond seit 1972.

Weiterlesen »

Crew erwartet ereignisreiche Stunden: „Artemis 2“ erreicht Einflusssphäre des Mondesür die Artemis-Crew hat am Montag die letzte Etappe vor ihrer Umrundung des Mondes begonnen. Die AstronautInnen seien am Montag um 06.42 Uhr MESZ in den „Mond-Einflussbereich“ eingetreten, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.

Weiterlesen »