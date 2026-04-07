Artemis 2: Spektakuläres Foto zeigt Erde versinkend hinter dem Mond

Die Artemis 2 Mondmission der NASA liefert atemberaubende Bilder der Erde aus der Perspektive des Mondes, darunter ein spektakuläres Foto eines 'Erduntergangs' und die Beobachtung einer totalen Sonnenfinsternis. Die Mission setzt neue Rekorde und bereitet den Weg für zukünftige Mondmissionen.

Spektakuläres Foto: Die Artemis 2 Astronauten der NASA - Mond mission haben ein atemberaubendes Bild der Erde aufgenommen, das die Welt so noch nie gesehen hat – aus der Perspektive des Mond es. Die vier Astronauten dieser historischen Mission haben eine Aufnahme aus einer völlig neuen Perspektive festgehalten: Sie fotografierten die Erde , wie sie scheinbar hinter dem Mond horizont verschwindet.

Dieses Ereignis, ein 'Erduntergang' aus der Mondperspektive, ist ein bemerkenswertes Zeugnis menschlicher Entdeckerfreude und technischer Errungenschaft. Die NASA veröffentlichte das eindrucksvolle Foto am Dienstag auf der Plattform X, wodurch die breite Öffentlichkeit an diesem einzigartigen Moment teilhaben kann. \Das spektakuläre Bild des 'Erduntergangs' erinnert an das ikonische 'Earthrise'-Foto, das US-Astronaut Bill Anders vor mehr als 57 Jahren während der Apollo-8-Mission schoss. Damals, im Dezember 1968, umrundete die Crew erstmals den Mond und schuf ein Bild, das die Menschheit nachhaltig prägte. Die aktuelle Aufnahme der Artemis 2 Mission setzt diese Tradition fort und zeigt die Erde in einem neuen, faszinierenden Licht. Neben dem 'Erduntergang' präsentierte die NASA auch ein Foto einer totalen Sonnenfinsternis, die von den Artemis-Astronauten beobachtet wurde. Der Mond schob sich dabei vollständig vor die Sonne, ein Anblick, der laut NASA nur wenigen Menschen in der Geschichte der Menschheit vergönnt war. Das Weiße Haus teilte ebenfalls das Foto dieser spektakulären Sonnenfinsternis, wodurch die Bedeutung dieses Ereignisses unterstrichen wird. Die NASA veröffentlichte außerdem ein Foto der vier Besatzungsmitglieder mit Spezialbrillen, mit dem Titel 'Sicherheit geht vor'. Astronaut Victor Glover beschrieb den Anblick als 'überwältigend'. \An Bord der Orion-Kapsel befinden sich neben Victor Glover auch Christina Koch, Kommandeur Reid Wiseman und der kanadische Astronaut Jeremy Hansen. Die Raumfahrer befinden sich derzeit auf dem Rückweg zur Erde. Am Montag stellten sie mit einer Entfernung von 406.778 Kilometern zur Erde einen neuen Rekord auf. Sie umrundeten den Mond, bevor die Orion-Kapsel die Rückkehrbahn einschlug. Artemis 2 ist die erste bemannte Mission in Richtung Mond seit über 50 Jahren. Die NASA plant eine Landung auf dem Erdtrabanten erst für das Jahr 2028. Diese Mission ist ein bedeutender Schritt in der erneuten Erforschung des Mondes und bereitet den Weg für zukünftige, noch ambitioniertere Weltraumexpeditionen. Die Bilder und der Rekord der Artemis 2 Mission verdeutlichen das Potenzial der Menschheit, die Grenzen des Bekannten zu erweitern und das Universum weiter zu erforschen. Der Erfolg dieser Mission ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Technologien und Strategien, die für zukünftige bemannte Missionen ins All unerlässlich sind





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