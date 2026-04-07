Artemis 2: Raumfahrer erreichen Rekorddistanz von der Erde

Die Artemis-2-Mission der NASA markiert einen historischen Moment in der Raumfahrt. Vier Astronauten übertreffen den bisherigen Entfernungsrekord von der Erde und umrunden den Mond. Die Crew, bestehend aus US-amerikanischen und kanadischen Astronauten, entdeckte neue Krater auf der Mondrückseite und erhielt eine Botschaft von einem verstorbenen Astronauten. Die Mission ebnet den Weg für zukünftige Mondlandungen.

Am Montag entfernten sich die vier Raumfahrer so weit von der Erde wie noch nie ein Mensch zuvor, wie die US- Raumfahrt behörde NASA in einem Live-Stream bekannt gab. Dieser Meilenstein übertraf den bisherigen Rekord von 400.171 Kilometern Entfernung zur Erde, der 1970 von der Apollo-13-Mission aufgestellt worden war.

Die Artemis-2-Crew, zu der die US-Astronauten Christina Koch, Reid Wiseman und Victor Glover sowie der Kanadier Jeremy Hansen gehören, sollte nach den ursprünglichen NASA-Plänen den Mond umrunden und sich dabei 406.778 Kilometer von der Erde entfernen. Eine Landung auf dem Mond war bei dieser Reise jedoch nicht vorgesehen.\Im NASA-Kontrollzentrum in Houston richtete die Ingenieurin und Astronautin Jenni Gibbons die Worte 'Heute überschreitet ihr für die gesamte Menschheit diese Grenze' an die vier Raumfahrer an Bord der Orion-Kapsel. Die Crew entdeckte auf der Mondrückseite bisher unbekannte Krater. Einen davon benannten sie 'Carroll', eine Ehrung der an Krebs verstorbenen Ehefrau von Kommandant Wiseman. Nach der Mondumrundung sollte die Orion-Kapsel den etwa viertägigen Rückflug zur Erde antreten. Dieser Flug erfolgt über eine sogenannte freie Rückkehrbahn, bei der das Raumschiff ohne zusätzlichen Antrieb allein durch die Schwerkraft des Mondes wieder auf Kurs zur Erde gebracht wird. Die Astronauten erhielten während ihres Fluges eine Botschaft des inzwischen verstorbenen US-Astronauten Jim Lovell, der an den Apollo 8- und 13-Missionen teilgenommen hatte. Lovell sprach in seiner Nachricht, die er kurz vor seinem Tod im vergangenen August aufzeichnete, von einem 'historischen Tag' und forderte die Crew auf, die Aussicht zu genießen.\Die NASA veröffentlichte ein Foto der Astronauten, das den Orientale-Krater des Mondes zeigt, der auch als 'Grand Canyon' des Mondes bezeichnet wird. Astronautin Koch betonte in einer Sendung für Kinder in Kanada die Einzigartigkeit dieses Kratergebiets, das bis dato noch nie ein Mensch gesehen hatte. Am Samstag hatten die Astronauten bereits von einem fantastischen Blick nicht nur auf den Mond, sondern auch auf die Erde berichtet, nachdem sie mehr als die Hälfte der Strecke zum Erdtrabanten zurückgelegt hatten. Der Start der vier Astronauten von der Weltraumstation Kennedy Space Center in Florida erfolgte am Mittwoch (Ortszeit). Artemis 2 ist die erste bemannte Mission in Richtung Mond seit über 50 Jahren. Die NASA plant eine erneute Mondlandung erst für das Jahr 2028. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet, woraufhin das teure Programm eingestellt wurde. China hingegen plant für 2030 eine eigene Mondlandung. In der ORF-ZIB2 wurde kürzlich von Armin Wolf von vier Astronautinnen gesprochen, obwohl im Beitrag eine Astronautin und drei Astronauten zu sehen waren





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Artemis 2 Mond Raumfahrt NASA Rekord

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Soundtrack für den Mondflug: Die „Artemis 2“-Playlist mit Chappell Roan und John LegendDie Crew von „Artemis 2“ ist dem Mond bereits näher als der Erde.

Read more »

„Artemis II“: Crew sieht Mond aus neuer PerspektiveDie Crew der „Artemis II“-Mission hat den Mond aus einer Perspektive gesehen, die nie zuvor ein Mensch auf den Erdtrabanten hatte. Das teilten die drei Astronauten und die Astronautin am Sonntag per Video mit. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihr Raumschiff etwa zwei Drittel der Reise Richtung Mond zurückgelegt.

Read more »

Artemis-II-Mission erreicht Mond-EinflusssphäreDie bemannte Artemis-II-Mission nähert sich dem Mond und erreichte die Einflusssphäre seiner Gravitation. Die Crew, bestehend aus Astronauten aus den USA und Kanada, hat die Rückseite des Mondes gesehen und Fotos des Mare Orientale aufgenommen. Dies ist der erste bemannte Flug zum Mond seit 1972.

Read more »

„Artemis 2“-Astronauten erreichen Einflusssphäre des MondesDie Raumkapsel der „Artemis-2“-Mission soll den Mond umrunden, während die Crew in den kommenden Stunden vor ereignisreichen Phasen steht. Auf dem Weg begingen die Astronauten bereits das...

Read more »

„Artemis 2“ geht mit Osterbrauch in letzte EtappeDie Mond-Umrundung rückt in greifbare Nähe! Die Astronauten der „Artemis 2“-Mission sind dem Mond jetzt so nahe, dass dessen Anziehungskraft ...

Read more »

Rekord geknackt: „Artemis 2“-Crew weiter von Erde entfernt als je Menschen zuvorür die Artemis-Crew hat am Montag die letzte Etappe vor ihrer Umrundung des Mondes begonnen. Die AstronautInnen seien am Montag um 06.42 Uhr MESZ in den „Mond-Einflussbereich“ eingetreten, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.

Read more »