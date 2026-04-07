Artemis 2 Crew übertrifft Apollo 13 Rekord und entfernt sich weiter von der Erde als je zuvor

Die Artemis 2-Crew bricht den Rekord der Apollo 13-Mission und markiert einen neuen Meilenstein in der bemannten Raumfahrt. Die Orion-Kapsel, besetzt mit vier Astronauten, hat sich weiter von der Erde entfernt als jemals zuvor Menschen, was einen bedeutenden Fortschritt in der Weltraumforschung darstellt.

Die Crew der Artemis 2 Mondmission hat einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der bemannten Raumfahrt erreicht, indem sie sich weiter von der Erde entfernt hat als jemals zuvor Menschen. Die vier Astronauten, die an Bord der Orion-Kapsel unterwegs sind, haben den Rekord der Apollo 13 -Mission aus dem Jahr 1970 geknackt. Dieser Rekord, der etwa 400.171 Kilometer betrug, wurde von der Crew der Artemis 2 in den letzten Stunden übertroffen, wie die US- Raumfahrt behörde NASA bekannt gab.

In den kommenden Stunden wird erwartet, dass sich die Orion-Kapsel noch weiter von der Erde entfernt, was einen weiteren Beweis für das Engagement und die Fortschritte im Bereich der Weltraumforschung darstellt.\Die Mission Artemis 2, die von großer historischer Bedeutung ist, dient nicht nur der Erweiterung der menschlichen Grenzen, sondern ehrt auch die Pioniere der Raumfahrt. Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen betonte die Bedeutung dieses Moments und erklärte, dass die Crew diese Gelegenheit nutze, um sowohl die aktuelle als auch die nächste Generation zu inspirieren und herauszufordern, sicherzustellen, dass der neue Rekord nicht von Dauer ist. Das Kontrollzentrum gratulierte der Crew zu diesem bemerkenswerten Erfolg, der die Hingabe und das Fachwissen der beteiligten Personen widerspiegelt. Die Crew besteht aus den US-Amerikanern Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie dem kanadischen Astronauten Jeremy Hansen. Sie starteten in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) an Bord der Orion-Kapsel mit dem Raketensystem Space Launch System vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. In der vergangenen Nacht erreichte Orion den Punkt, an dem die Schwerkraft des Mondes stärker auf das Raumschiff wirkt als die der Erde, ein entscheidender Moment auf der Reise.\Für Victor Glover, Christina Koch und Reid Wiseman ist es der zweite Flug ins All, während Jeremy Hansen seinen ersten Weltraumflug unternimmt. Christina Koch ist die erste Frau an Bord einer Mondmission der NASA, Victor Glover der erste nicht-weiße Mensch und Jeremy Hansen der erste Kanadier, die diese Ehre erfahren. Der Flugverlauf von Artemis 2 gleicht einer Acht um Erde und Mond, was die Komplexität und die technologischen Herausforderungen der Mission verdeutlicht. Die vier Astronauten sollen insgesamt mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurücklegen und im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen. Die Artemis-Mission baut auf den Erfolgen der Apollo-Missionen auf, bei denen zwischen 1969 und 1972 insgesamt zwölf Astronauten auf dem Mond landeten. Neil Armstrong war am 20. Juli 1969 der erste Mensch auf dem Mond, und Eugene Cernan war im Dezember 1972 als letzter Mensch mit der Apollo 17-Mission auf dem Mond. Die aktuelle Mission Artemis 2 ist ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung zukünftiger Mondmissionen und zur Vorbereitung auf bemannte Missionen zum Mars





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