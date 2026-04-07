Artemis 2 bricht Rekord: Crew entfernt sich weiter von der Erde als jemals zuvor

Die “Artemis 2”-Mission setzt neue Maßstäbe in der bemannten Raumfahrt. Die Crew umrundete die Erde und den Mond und übertraf den Rekord der “Apollo 13”-Mission, indem sie sich weiter von der Erde entfernte. Eine historische Leistung für die internationale Zusammenarbeit.

Die Crew der “ Artemis 2 ”- Mondmission hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht und sich weiter von der Erde entfernt als jemals zuvor Menschen in der Geschichte der Raumfahrt . Mit ihrer “ Orion ”-Kapsel knackten die vier Astronauten den bisherigen Rekord der “ Apollo 13 ”-Mission, die im Jahr 1970 aufgestellt wurde. Die US- Raumfahrt behörde NASA bestätigte, dass die Kapsel eine Entfernung von mehr als 400.

171 Kilometern von der Erde erreicht hat, und die Crew plant, sich in den kommenden Stunden noch weiter von unserem Heimatplaneten zu entfernen. Dieser Erfolg ist nicht nur ein Triumph der Ingenieurskunst und des menschlichen Mutes, sondern auch eine Hommage an die Pioniere der Raumfahrt. Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen betonte die Bedeutung dieser Leistung und erklärte, dass die Mission dazu diene, die aktuelle und zukünftige Generationen zu inspirieren und herauszufordern, diesen Rekord zu übertreffen. Das Kontrollzentrum gratulierte den vier Astronauten zu diesem bahnbrechenden Erfolg, der einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Rückkehr zum Mond darstellt.\Die “Artemis 2”-Crew, die aus den US-Amerikanern Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen besteht, startete in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) an Bord der “Orion”-Kapsel mit dem Raketensystem “Space Launch System” vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Für Glover, Koch und Wiseman ist es bereits der zweite Flug ins All, während Hansen sein Weltraumdebüt feiert. Christina Koch schreibt Geschichte als erste Frau, die an einer Mondmission der NASA teilnimmt, während Victor Glover der erste nicht-weiße Mensch ist, der an einer solchen Mission beteiligt ist, und Hansen repräsentiert als erster Kanadier die internationale Zusammenarbeit in der Raumfahrt. Der Flugverlauf von “Artemis 2” folgt einer Acht-Form um Erde und Mond, wobei die Astronauten insgesamt mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurücklegen sollen. Die geplante Landung im Pazifik markiert das Ende einer epischen Reise, die nicht nur wissenschaftlichen Fortschritt vorantreibt, sondern auch das Potenzial der menschlichen Kreativität und des Entdeckergeistes unter Beweis stellt.\Die “Artemis 2”-Mission ist ein wichtiger Schritt in der Erforschung des Weltraums und setzt die Tradition der bemannten Mondmissionen fort. Seit dem ersten Menschen auf dem Mond, Neil Armstrong am 20. Juli 1969, und der letzten Mondlandung von Eugene Cernan mit der “Apollo 17”-Mission im Dezember 1972 haben die USA mit den “Apollo”-Missionen insgesamt zwölf Astronauten auf den Mond gebracht. Die “Artemis”-Mission zielt darauf ab, die Präsenz des Menschen im Weltraum auszuweiten und langfristige Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Mond zu schaffen. Die NASA plant, mit den “Artemis”-Missionen nicht nur Astronauten zum Mond zurückzubringen, sondern auch eine dauerhafte Basis zu errichten, die als Ausgangspunkt für zukünftige Missionen zum Mars und darüber hinaus dienen soll. Der Erfolg von “Artemis 2” ist daher ein entscheidender Schritt in Richtung einer neuen Ära der Weltraumforschung und unterstreicht das Engagement der Menschheit, die Grenzen des Wissens und der menschlichen Möglichkeiten weiter auszuloten





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