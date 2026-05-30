Arne Slot steht vor dem Aus beim FC Liverpool

Der Trainer des FC Liverpool steht vor dem Aus. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano soll die Trennung mit sofortiger Wirkung erfolgen.

Arne Slot steht laut Transfer-Insider Fabrizio Romano vor dem Aus beim FC Liverpool. Die Trennung soll mit sofortiger Wirkung erfolgen. Arne Slot steht beim FC Liverpool offenbar vor dem Aus.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, trennen sich die Reds und der Niederländer mit sofortiger Wirkung. Eine offizielle Bestätigung des Klubs steht noch aus. Für Slot dürfte die Entscheidung überraschend kommen. Erst vor wenigen Tagen hatte der Liverpool-Coach auf einer Pressekonferenz betont, dass er von einem Verbleib ausgehe.

Er erklärte, er glaube nicht, dass er das alleine entscheide, aber er habe allen Grund zu glauben, dass er in der nächsten Saison Trainer von Liverpool sein werde. Als Gründe nannte der Niederländer seinen laufenden Vertrag und die Gespräche mit der Klubführung. Erstens stehe er beim Klub unter Vertrag und zweitens ziehe er das aus all den Gesprächen, die sie führen. Das ist seine Einschätzung.

Die Saison verlief für Liverpool allerdings enttäuschend. In der Premier League landeten die Reds nur auf Rang fünf, in der Champions League war im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain Endstation. Besonders schwer wiegt dabei, dass Liverpool im vergangenen Sommer tief in die Tasche gegriffen hatte. Für Stars wie Florian Wirtz, Hugo Ekitike und Alexander Isak investierte der Klub hohe Summen.

Die sportliche Ausbeute blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Wer die Nachfolge von Slot antreten soll, ist noch offen





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