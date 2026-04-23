Arnautovic: Lasst Lamine Yamal in Ruhe – und genießt sein Talent!

Marko Arnautovic äußert sich beeindruckt über Lamine Yamal und kritisiert den Druck, der auf junge Talente ausgeübt wird. Er plädiert für eine wertschätzende Haltung gegenüber außergewöhnlichen Spielern.

Marko Arnautovic kennt den Druck öffentlicher Erwartungen nur zu gut, und genau das verbindet ihn mit dem jungen Ausnahmetalent Lamine Yamal . Der spanische Nationalspieler und Barcelona-Star genießt bei Arnautovic hohes Ansehen.

Lamine Yamal, gerade einmal 18 Jahre alt, hat bereits beachtliche Erfolge vorzuweisen: er ist Europameister mit Spanien und zweifacher La-Liga-Champion mit dem FC Barcelona. Sein Profidebüt für die Katalanen feierte er bereits im zarten Alter von 15 Jahren, wurde später zum jüngsten Spieler und Torschützen der spanischen Nationalmannschaft. Sowohl Fans als auch Experten bezeichnen Yamal begeistert als 'Wunderkind'. Auch Marko Arnautovic, erfahrener Routinier im österreichischen Nationalteam, ist von Yamals außergewöhnlichem Können beeindruckt.

Im Vorjahr hatte er mit Inter Mailand Barcelona im Halbfinale der Champions League ausgeschaltet (3:3 und 4:3 nach Verlängerung).

'Aber ich weiß nicht, wie wir gewonnen haben', gibt Arnautovic im Gespräch mit ServusTV zu. Besonders Yamal habe ihn dabei in seinen Bann gezogen.

'Ich habe noch nie eine solche Demonstration von einem so jungen Spieler gesehen – und ich habe alle Weltstars gesehen', so Arnautovic, der Kicker mit einem gewissen 'Wow-Effekt' besonders schätzt. 'Ich feiere das. Ich genieße es, Spielern wie Pedri oder Lamine Yamal zuzusehen. Sie behandeln das Spielfeld wie einen Spielplatz.

Das war in meinem Kopf auch immer so.

' Allerdings übt der österreichische Rekordnationalspieler auch Kritik am Umgang mit solchen Mega-Talenten. 'Es ist gefährlich', warnt Arnautovic. 'Denn wenn Barcelona nicht gewinnt, wird Yamal die Schuld gegeben. Dann heißt es, warum erzielt er nur zwei und nicht drei Tore.

Es ist ein enormer Druck.

' Arnautovic lässt seiner Empörung freien Lauf: 'Lasst ihn doch einfach in Ruhe. Genießt ihn. Die Leute wollen jeden Spieler fertigmachen, sind eifersüchtig. Aber warum?

Warum tut es so weh, wenn jemand großes Talent hat und Außergewöhnliches kann? Haltet doch einfach euren Mund und genießt es.

' Er verweist auch auf Vinicius Junior als Beispiel: 'Oder nimm Vini Jr. Sicher ist er provokant, aber lasst ihn doch. Es ist so eklig geworden. Die Leute schätzen es nicht mehr.

' Abschließend betont Arnautovic: 'Ich lese keine Nachrichten. Ihr könnt mir also schreiben, was ihr wollt, ich lese es nicht.

' Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: 'Ich liebe alle meine Hater. Am liebsten würde ich sie alle beschenken.

' Arnautovic sieht in Yamal einen Spieler, der die Freude am Fußball verkörpert und fordert, dass dieser Freude nicht durch unnötigen Druck und Kritik erstickt wird. Er plädiert für eine wertschätzende Haltung gegenüber außergewöhnlichen Talenten und mahnt, die Leistungen junger Spieler nicht zu überbewerten oder ihnen die Schuld für Misserfolge zu geben. Stattdessen sollten Fans und Medien die Möglichkeit nutzen, die außergewöhnlichen Fähigkeiten dieser Spieler zu genießen und zu feiern





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