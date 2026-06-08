Armin Wolf kritisiert Eva Schütz: FPÖ kontert mit scharfen Angriffen auf den ORF

Die Nominierung von Eva Schütz für den ORF-Generalsekretärsposten löst einen heftigen Streit zwischen ZIB2-Moderator Armin Wolf und der FPÖ aus. Wolf bezeichnet Schütz als Herausgeberin einer rechten Fake-News-Schleuder, woraufhin die FPÖ den ORF selbst beschimpft und Reformen fordert. Der Konflikt offenbart die angespannte politische Lage um den öffentlich-rechtlichen Sender.

Der Fall um die Bewerbung von Eva Schütz für den ORF-Chef-Posten hat zu einem heftigen öffentlichen Disput geführt. Bereits im Vorfeld der Entscheidung am Küniglberg sorgt die Nominierung der Exxpress-Herausgeberin durch Gregor Schütze, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrat s, für erhebliche Kritik.

Besonders deutlich äußerte sich Armin Wolf, Anchor der ZIB2, auf der Plattform Bluesky. Er nannte die Nominierung einen Akt der Ratlosigkeit, da Schütz eine rechte, rassistische Fake-News-Schleuder herausgebe, die den ORF diffamiere und Millionenverluste produziere. Diese Attacke löste umgehend eine scharfe Reaktion der FPÖ aus. Christian Hafenecker, freiheitlicher Generalsekretär, sprach von einer unerträglichen Anmaßung und warf Wolf Überheblichkeit und Scheinheiligkeit vor.

Er konterte, der ORF selbst sei eine Fake-News-Schleuder und verwies auf einen kürzlichen Bericht über Beobachtungen von FPÖ-Mitarbeitern durch den Verfassungsschutz, der sich als falsch erwiesen habe. Trotz der Dementis blieb die Darstellung eines Skandals. Hafenecker forderte eine grundlegende Reform, Entpolitisierung der Gremien und das Ende der Zwangsfinanzierung. Harald Vilimsky bezeichnete Wolfs Aussagen als allerunterste Schublade und lehnte weitere Finanzierung des ORF als Propagandasender ab.

Die Auseinandersetzung verdeutlicht die tiefen politischen Graben um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich





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