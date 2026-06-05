Armin Thurnher liest in Feldkirch aus seinem neuen Buch, während japanischer Investor Takashi Okuri die Schwarz‑Weiß Bregenz stärkt. Der Kolumnist schildert sportliche Chancen, strukturelle Reformen und langfristige Visionen bis zur Bundesliga und Champions League.

Der bekannte Kolumnist Armin Thurnher , ein begeisterter Anhänger der Schwarz‑Weiß Bregenz , befindet sich derzeit in Vorarlberg, um sowohl seine Mutter zu besuchen als auch im historischen Saumarkt‑Theater in Feldkirch aufzutreten.

Am Samstag um 19:30 Uhr wird er dort aus seinem neuen Werk "Unsternstunden der Menschheit" lesen - ein Titel, der bewusst an Stefan Zweigs berühmtes "Sternstunden der Menschheit" anlehnt und zugleich die schwierigen, aber zugleich hoffnungsvollen Momente unserer Zeit reflektiert. Die Vorarlberger Nachrichten preist die Lesung bereits als intellektuelles Highlight, wobei das Magazin Falter den Kolumnisten für jedes seiner Worte lobt.

Trotz kleiner technischer Fehlinterpretationen des Buchtitels in der Vorschau bleibt die Vorfreude auf den Auftritt hoch, denn Thurnher versteht es, seine Leser mit scharfsinnigen Analysen und einer Prise Humor zu fesseln. Die jüngsten sportlichen Entwicklungen im Fußball von Vorarlberg geben dem Autor ebenfalls Anlass zu einem leicht optimistischen Ton. Nachdem mehrere Klubs in der Region - insbesondere der Stripfing und Austria Klagenfurt - finanzielle Turbulenzen durchleben mussten, blieb Schwarz‑Weiß Bregenz dank einer seltenen Verkettung von Umständen in der 2. Liga.

Der Verein musste zwar 18 Spieler entlassen und der Trainer wurde durch einen jüngeren Nachfolger ersetzt, doch die strukturellen Veränderungen versprechen langfristige Stabilität. Ein wesentlicher Impuls kommt nun aus Japan: Takashi Okuri, CEO der Nippon Rika Group und Präsident des japanischen Tochigi City FC, übernimmt die Rolle des zweiten Geschäftsführers und Sportdirektors bei den Schwarz‑Weißen. Unter seiner Führung soll nicht nur die finanzielle Basis des Vereins gestärkt, sondern auch die Vereinsstruktur modernisiert werden.

Okuris Erfolgsbilanz, mit der er Tochigi City FC in nur drei Jahren von der fünften in die zweite japanische Liga brachte, wird als Vorbild für die geplanten Aufstiegsambitionen der Bregenzer schwarz‑weißen Mannschaft herangezogen. Die langfristige Vision geht weit über das bloße Erreichen der Bundesliga hinaus. Thurnher verweist in seiner Kolumne auf das Beispiel des SV Horn, bei dem bereits japanische Investoren frühzeitig eintraten, das Management reformierten und ambitionierte Ziele wie die Champions‑League verfolgten.

Während Horn momentan in der Regionalliga Ost auf dem achten Tabellenplatz steht, sehen die Verantwortlichen in Bregenz dank Okuris Engagement und der zusätzlichen Unterstützung japanischer Spieler die Chance, innerhalb weniger Jahre zu den Top‑Fünf der 2. Liga aufzusteigen und langfristig den Sprung in die höchste Spielklasse zu schaffen. Abschließend erinnert Thurnher seine Leserschaft an die Lehren der Pandemie: Abstand, Impfschutz und Rücksichtnahme bleiben wichtig, auch wenn die Perspektiven im Sport und im kulturellen Leben wieder zu neuen Höhen aufsteigen





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