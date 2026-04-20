Arlbergbahn wegen umfangreicher Instandhaltungsarbeiten vorübergehend gesperrt

Die ÖBB kündigen für das kommende Wochenende eine Streckensperrung zwischen Bludenz und Ötztal an. Reisende müssen auf Schienenersatzverkehr ausweichen und mehr Zeit einplanen.

Die Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB ) informieren die Öffentlichkeit über eine notwendige und großflächige Streckensperrung der Arlbergbahn . Am kommenden Wochenende, konkret am Samstag, den 25. April, sowie am Sonntag, den 26. April, wird der Zugverkehr auf einem wesentlichen Abschnitt der Strecke vollständig eingestellt. Betroffen ist der Bereich zwischen Bludenz in Vorarlberg und Ötztal in Tirol.

Diese Maßnahme ist unumgänglich, um eine Reihe von sicherheitskritischen und modernisierungsrelevanten Instandhaltungsarbeiten durchführen zu können. Die Sperrung beginnt offiziell am Samstag um 8.30 Uhr und wird voraussichtlich am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr wieder aufgehoben. Reisende, die an diesem Wochenende über den Arlberg fahren wollten, müssen sich auf deutliche Einschränkungen und längere Reisezeiten einstellen, da die Strecke für den regulären Betrieb nicht zur Verfügung stehen wird. Um den Reiseverkehr trotz der Sperrung aufrechtzuerhalten, haben die ÖBB ein umfassendes Konzept für den Schienenersatzverkehr entwickelt. Sowohl für den Nahverkehr als auch für den Fernverkehr werden Busse eingesetzt, die die betroffenen Bahnhöfe miteinander verbinden. Fahrgäste des Fernverkehrs, die beispielsweise mit Nachtreisezügen unterwegs sind, müssen sich ebenfalls auf Änderungen einstellen, da diese Verbindungen großräumig umgeleitet werden, um die betroffene Baustelle zu umgehen. Die Bahngesellschaft bittet alle Fahrgäste eindringlich, vor Antritt der Reise die aktuellen Informationen zu prüfen. Aufgrund der Umstiege zwischen Zug und Bus ist mit einem erhöhten Zeitbedarf zu rechnen, weshalb eine frühzeitige Planung der Reise dringend empfohlen wird. Die detaillierten Fahrpläne, Informationen zu den Ersatzhaltestellen und übersichtliche Lagepläne sind über die Webseite oebb.at sowie über die mobile ÖBB-App abrufbar. Auch direkt an den betroffenen Bahnhöfen wird mittels Aushängen über die Ersatzmaßnahmen informiert. Der Grund für diese intensiven Arbeiten liegt in der kontinuierlichen Verbesserung der Infrastruktur entlang der wichtigen Arlberg-Route. Neben allgemeinen Inspektions- und Reparaturarbeiten an Gleisanlagen und Weichen dienen die Maßnahmen dazu, laufende Modernisierungsprojekte weiter voranzutreiben. Insbesondere am Bahnhof Schönwies im Bezirk Landeck finden in diesem Zeitraum gezielte Bauaktivitäten statt, die für die langfristige Stabilität und Effizienz des Bahnbetriebs von entscheidender Bedeutung sind. Durch diese gebündelte Vorgehensweise wollen die ÖBB verhindern, dass in Zukunft noch häufigere oder länger andauernde Sperren erforderlich werden. Die Arbeiten sind ein integraler Bestandteil der Bemühungen, die Qualität und Sicherheit im österreichischen Schienennetz stetig zu erhöhen und den Komfort für die Reisenden langfristig zu sichern. Die Bahnbetreiber danken den Fahrgästen für ihr Verständnis für diese notwendigen Schritte im Rahmen der Infrastrukturoptimierung





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