GeoSphere Austria und ECMWF warnen vor massivem Wintereinbruch am Arlberg. Bis Mitte November sind bis zu 100 Zentimeter Neuschnee in den Hochlagen prognostiziert.

Am Arlberg in Vorarlberg steht ein markanter Wintereinbruch bevor, der die Region in den kommenden Tagen tief verschneien lassen wird. Die nationalen und europäischen Wetterdienste GeoSphere Austria und das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage n ( ECMWF) prognostizieren für die Hochlagen bis zum Mittwoch, den 25. November, Neuschneemengen von bis zu 100 Zentimetern. Diese massiven Schneefälle werden die touristische Infrastruktur und den alpinen Verkehr erheblich beeinflussen.

Prognostizierte Schneemengen und Niederschlag

Die detaillierten Berechnungen des europäischen Wettermodells ECMWF zeigen, dass in den höchsten Lagen der Arlbergregion bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammenkommen könnten, wobei örtlich sogar höhere Werte nicht ausgeschlossen sind. Da die Temperaturen in diesen Höhenlagen voraussichtlich unter dem Gefrierpunkt liegen werden, fällt der Großteil dieser Niederschläge als Schnee. Dies führt zu einer schlagartigen Ansammlung von bis zu 100 Zentimetern frischem Neuschnee auf den vorhandenen Schneedecken.

Also read 100.000! 'Eine Zahl, die ich nie erreichen wollte'

In den höher gelegenen Ortschaften wie Lech, Warth und St. Anton fallen die Prognosen zwar geringer aus, sind aber dennoch beträchtlich. Hier rechnen die Experten basierend auf den Modellberechnungen mit Neuschneemengen zwischen 30 und 40 Zentimetern. Der Unterschied zu den Gipfeln liegt primär in der thermischen Schichtung der Atmosphäre, die in tieferen Lagen auch Regen oder nassen Schnee mit sich bringt, welcher schneller schmilzt oder an Gewicht zunimmt.

Verlauf der Schneefallgrenze und Wetterdynamik

Der Wetterdienst GeoSphere Austria hat die Entwicklung der Schneefallgrenze präzise modelliert, die im Laufe der kommenden Tage drastisch sinken wird. Während die Schneefallgrenze am Freitag noch bei rund 1400 Metern liegt, wird sie bis zum Montag auf bis zu 500 Meter abfallen. Dieser deutliche Rückgang signalisiert den endgültigen Einzug des Winters in die tieferen Lagen von Vorarlberg und macht schneefreie Täler unwahrscheinlich.

Advertisement

Am Samstag zeigt sich die Wetterlage zunehmend winterlich, wobei die Schneefallgrenze zwischen 900 und 1400 Metern schwankt. Besonders im Nordstau der Alpen ist mit häufigen Niederschlägen zu rechnen, was bedeutet, dass auch in der Arlbergregion bereits in tieferen Bereichen Schnee fallen wird. Im Laufe des Samstagnachmittags lassen die Niederschläge zwar vielerorts nach und es gibt Regional Auflockerungen, doch bereits am Sonntag zieht eine neue Wetterschwelle von Südwesten heran.

Am Sonntag ziehen rasch dichte Wolken auf, wobei im Westen Österreichs ab Mittag zunehmender Niederschlag einsetzt. Die Schneefallgrenze liegt in dieser Phase zwischen 800 und 1300 Metern, was die Chancen auf anhaltenden Schneefall in den höher gelegenen Ortschaften am Arlberg weiter erhöht. Am Montag setzt sich dieses unbeständige Wetter fort, wobei vor allem im Westen und entlang der Alpennordseite häufige Niederschläge erwartet werden.

Auswirkungen auf Regionen und Infrastruktur

Die kombinierten Vorhersagen von GeoSphere Austria und ECMWF deuten auf eine intensive Wetterlage hin, die Vorarlberg nachhaltig prägen wird. Die sinkenden Temperaturen und die hohen Niederschlagsmengen führen dazu, dass sich in den tiefer gelegenen Regionen Vorarlbergs vorübergehend eine Schneedecke bilden kann, was jedoch stark von der lokalen Temperatur und der Intensität der Niederschläge abhängt. Dies hat direkte Konsequenzen für die Winterausrüstung der Tourismusregionen und die Verkehrssicherheit auf den Alpenpässen.

Besonders bemerkenswert ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Wetterlage ändert. Während es am Donnerstag in Vorarlberg am Vormittag noch verbreitet regnet und am Nachmittag erste sonnige Abschnitte möglich sind, wechselt das Bild bis zum Wochenende komplett. Die westliche Strömung bringt wiederholt dichte Wolken mit sich, vor allem nördlich des Alpenhauptkammes, wo es immer wieder zu Regenschauern kommt, bevor die Schneefallgrenze den Übergang zum reinen Schneewetter markiert.

Advertisement

Die langfristige Entwicklung zeigt, dass der Winter nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig an Bedeutung gewinnt. Die Kombination aus hohen Niederschlagsmengen in den Hochlagen und der stetig sinkenden Schneefallgrenze schafft optimale Bedingungen für eine schneereiche Saison. Dennoch bleibt die Entwicklung in den mittleren Lagen, wo Regen und Schnee wechseln, dynamisch und erfordert ständige Beobachtung durch die Behörden und die lokale Wirtschaft, um sich auf eventuelle Schneefreiheit oder glatte Verkehrsverhältnisse vorzubereiten.