Arici: Italienischer Flair in einem Wiener Art-déco-Juwel

Das neue Italo-Restaurant Arici erweckt ein historisches Geschäftslokal in Wien zu neuem Leben. Mit trendbewusster Küche, inspiriert von Mailand, und einem stilvollen Ambiente verspricht das Arici ein besonderes kulinarisches Erlebnis.

In einem beeindruckenden Lokal, das bereits eine bewegte Geschichte hinter sich hat, weht nun ein frischer, italienisch inspirierter Wind. Das Arici , gelegen in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Schreibmaschinengeschäfts, präsentiert sich als eine Hommage an den italienischen Lifestyle und die moderne Gastronomie .

Die Räumlichkeiten selbst sind eine Sehenswürdigkeit für sich – ein Art-déco-Juwel aus dem Jahr 1927, dessen Fassade mit Marmor verkleidet ist. Im Inneren bestechen die holzvertäfelten Wände der Kojen, die mit Pilastern versehen sind, und ein geschwungener Balkon, der an eine Kanzel erinnert. Die beeindruckende Raumhöhe unterstreicht die Eleganz des Ortes. Die ursprüngliche Bestimmung des Gebäudes ist noch immer in das Glas graviert, eine Erinnerung an die Zeit, als hier Schreibmaschinen verkauft wurden.

Die Lokalität erlebte bereits mehrere gastronomische Verwandlungen, zuerst als Das kleine Paradies im Jahr 2019 und später als Creo. , doch beide Konzepte konnten sich nicht langfristig etablieren. Nun hat das Arici Einzug gehalten. Die Namensgebung des Restaurants ist unkonventionell und persönlich: Mila Arici, eine Quereinsteigerin in die Gastronomie, gab dem Italo-Lokal ihren Nachnamen.

Gemeinsam mit Simon Steiner, einem erfahrenen Gastronomen, der bereits durch seine Arbeit im Dogenhof, Praterwirt und Heuer bekannt ist, hat sie die Neubelebung des Lokals vorangetrieben. Mila Arici ist für die Gestaltung der Speisekarte und die kreative Präsentation der Gerichte verantwortlich – ein Beispiel hierfür ist die köstliche Sardinenpaté, die in modernen, gedrungenen Stahl-Eisbechern serviert wird.

Simon Steiner hingegen kümmert sich um die Getränkekarte, die zivile Weinpreise, eine gute Auswahl an alkoholfreien Alternativen, fassgereiften Fernet und eine Vielfalt an italienischen Aperitifdrinks bietet. Die Speisekarte ist trendbewusst und lässt sich von der Mailänder Gastroszene inspirieren, wo Trippa Milano mit seinen Snacks wie trippa fritta (frittierten Kutteln) bereits Kultstatus erreicht hat. Von dort stammt auch die Cotoletta alla milanese, die dicke, lombardische Variante des Wiener Schnitzels, die im Arici für 23 Euro angeboten wird.

Die Küche des Arici zeichnet sich durch eine moderne Interpretation italienischer Klassiker aus. Auf Mozzarella Caprese folgt nun Stracciatella, verfeinert mit Chilihonig und gefriergetrockneten Himbeeren – eine Kombination, die trotz der Chilischärfe eher in die Kategorie der Desserts passen würde. Harmonischer sind hingegen Gerichte wie Vitello tonnato und Ceviche mit eingelegten grünen Pfirsichen und sauren roten Zwiebeln.

Die Trippa fritta, ein weiteres Highlight der Karte, benötigte etwas Zeit, um perfektioniert zu werden, da nur die richtige italienische Ware verwendet werden soll. Bei einigen Gerichten, wie den Paccheri alla carbonara, die etwas zu weich waren, und den Spaghetti all’assassina, die nicht ausreichend knusprig waren, besteht noch Optimierungsbedarf. Letzteres ist in Wien bisher eher online als in der Realität zu finden. Ein absoluter Höhepunkt ist jedoch das Tiramisu, das bereits jetzt vollends ausgereift ist.

Das Arici verspricht somit ein vielversprechendes kulinarisches Erlebnis in einem einzigartigen Ambiente, das die Geschichte des Gebäudes mit modernem italienischem Flair verbindet. Die Kombination aus stilvollem Ambiente, kreativer Küche und einem erfahrenen Gastronomie-Team macht das Arici zu einer neuen Attraktion in der Wiener Gastronomieszene





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