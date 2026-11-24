Die ARIA-Studie untersucht ab Jänner 2027 in Salzburg, ob zehn Wochen Chorgesang bei COPD-Patienten die Lebensqualität und Atemnot signifikant verbessern.

Beginnend im Jänner 2027 evaluiert die ARIA-Studie in Salzburg einen innovativen Therapieansatz für Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung. Das Forschungsteam der Universität Mozarteum und der Universitätsklinik für Pneumologie der PMU und SALK prüft, ob ein zehnwöchiges, kostenloses Chorgesang -Programm die Atemnot und die allgemeine Belastbarkeit der Teilnehmer messbar verbessert.

Medizinische Evaluierung des Chorgesangs als Therapie

Die ARIA-Studie untersucht spezifisch die Auswirkungen von gemeinsamem Singen auf die körperliche Leistungsfähigkeit und die subjektiv empfundene Lebensqualität von COPD-Betroffenen. Dazu werden medizinische und psychologische Daten unter Kontrolle der Universitätsklinik für Pneumologie der PMU und SALK sowie der Universität Salzburg systematisch erhoben. Zu den gemessenen Parametern zählen die Lungenfunktion, die Kraft der Atemmuskulatur sowie das ästhetische Erleben der Teilnehmer während der Intervention.

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Studienablauf in der Rehaklinik aresa Wals-Himmelreich

Die praktische Durchführung findet in der ambulanten Rehaklinik aresa in Wals-Himmelreich statt, wo die Teilnehmer zehn Wochen lang zweimal pro Woche für jeweils neunzig Minuten zusammenkommen. Das Programm setzt sich aus spezialisierten Atem- und Bewegungsübungen, dem gemeinsamen Gesang sowie Entspannungsverfahren zusammen. Die musikalische Leitung übernimmt ein Team aus speziell ausgebildeten Chorleitern der Universität Mozarteum und des Salzburg Institute for Arts in Medicine, die das Programm professionell begleiten.

Zielgruppe und Rekrutierung von 102 Teilnehmern

Für diese randomisierte kontrollierte Studie suchen die Veranstalter insgesamt 102 erwachsene Personen mit einer stabilen, mittelgradigen bis schweren Form von COPD. Die Teilnahme ist für alle Interessenten vollständig kostenlos, und es werden keinerlei Vorkenntnisse im Gesang oder in der Musik vorausgesetzt. Durch die Einbindung der University of Southern Denmark wird zudem eine internationale wissenschaftliche Perspektive in die Datenanalyse und die Bewertung der Studienergebnisse eingebracht.

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Brückenschlag zwischen Spitzenmedizin und Kunstpraxis

Die Studienleitung der ARIA-Studie betont, dass dieses Projekt eine neue Brücke zwischen der klinischen Spitzenmedizin und der künstlerischen Praxis schlägt. Ziel ist es, Betroffenen einen wohnortnahen und niederschwelligen Zugang zu Maßnahmen zu eröffnen, die ihre Lebensqualität nachhaltig verbessern können. Die Universität Mozarteum nutzt diese Initiative, um ihre Forschungen an der Schnittstelle von Kunst und Gesundheit weiter auszubauen und evidenzbasierte therapeutische Ansätze zu etablieren.

Auswirkungen auf Soziales und Therapieerfolge

COPD-Patienten leiden häufig nicht nur unter physiologischen Einschränkungen, sondern auch unter sozialem Rückzug und einer sinkenden alltäglichen Belastbarkeit. Durch das gemeinsame Singen soll diese Isolation durchbrochen und die soziale Teilhabe gestärkt werden. Die Kombination aus medizinischer Betreuung durch die aresa und der therapeutischen Musikpraxis zielt darauf ab, einen ganzheitlichen Therapieerfolg zu erzielen, der über die reine Lungenfunktion hinausgeht und das psychische Wohlbefinden der Teilnehmer langfristig unterstützt.