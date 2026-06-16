Argentinien trifft auf Algerien in der WM-Gruppe J

Der Titelverteidiger Argentinien trifft in der Österreich-Gruppe J bei der WM auf Algerien. Kapitän Lionel Messi wird sein sechstes WM-Turnier bestreiten und hofft, dass ein Sieg gegen die Nordafrikaner der erste Schritt zum erneuten Titelgewinn sein wird.

Der Titelverteidiger Argentinien trifft in der Österreich-Gruppe J bei der WM auf Algerien . Kapitän Lionel Messi wird sein sechstes WM-Turnier bestreiten und hofft, dass ein Sieg gegen die Nordafrikaner der erste Schritt zum erneuten Titelgewinn sein wird.

Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak wird die Partie leiten, der bereits das Endspiel in Katar 2014 geleitet hatte. Messi wird damit der erste Spieler sein, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz kommt. Er ist glücklich und genießt jeden Moment, aber auch aufgeregter denn je. Die argentinische Mannschaft ist sehr stark und geschlossen, und Messi ist sich sicher, dass es für die Gegner sehr schwer werden wird, gegen Argentinien anzutreten.

Der Miami-Legionär ist noch immer dominant, und Trainer Lionel Scaloni dürfte Torhüter Emiliano Martinez zur Verfügung stehen, der sich vor dem Europa-League-Finale einen Finger gebrochen hatte. Algerien will sich vom amtierenden Weltmeister und dessen Anhang nicht einschüchtern lassen, sondern überraschen. Die Wüstenfüchse reisen mit dem Selbstbewusstsein einer gelungenen WM-Vorbereitung an und wollen dem Favoriten ein Bein stellen. Der Niederlage gegen die Niederlande in einem Test folgte eine deutliche 4:0-Niederlage gegen Bolivien.

Riyad Mahrez, Rayan Ait-Nouri und Co. wollen nun dem Favoriten ein Bein stellen





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