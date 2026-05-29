Argentinien nominiert Messi als Kapitän für WM-Titelverteidigung

Argentinien hat seinen Kader für die Fußball-WM mit Lionel Messi als Kapitän bekanntgegeben. Trotz leichter Verletzungssorgen und der Pause für Torhüter Martínez steht der Titelverteidiger bereit. Die Mannschaft trifft in der Gruppe J auf Österreich.

Der amtierende Weltmeister Argentinien geht mit Superstar Lionel Messi als Kapitän in die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Nationaltrainer Lionel Scaloni hat den 26-Mann- Kader für das Turnier bekanntgegeben, in dem Messi trotz leichter Oberschenkelprobleme und einer erwarteten zehntägigen Pause enthalten ist.

Auch Torhüter Emiliano Martínez, der sich im Europa-League-Finale einen Fingerbruch zugezogen hatte, wurde nominiert, wird aber voraussichtlich in den bevorstehenden Testspielen nicht spielen. Weitere offensive Optionen sind Julian Alvarez von Atlético Madrid und Lautaro Martinez von Inter Mailand. Der 18-jährige Franco Mastantuono von Real Madrid wurde nicht berücksichtigt. Argentinien trifft in der Gruppe J am 22.

Juni auf Österreich und wird sein WM-Camp in Kansas City aufschlagen. Das Team, das 17 Spieler des WM-Erfolgs von 2022 umfasst, steht in der Verantwortung, den Titel zu verteidigen. Messi, der im Alter von 38 Jahren seine sechste Weltmeisterschaft bestreitet, hatte seine Karriere 2022 mit dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich gekrönt. Für Argentinien ist es der dritte WM-Titel nach 1978 und 1986 unter der Führung von Diego Maradona





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