Argentinien gewinnt vor der WM gegen Honduras

Argentinien hat in seinem vorletzten Vorbereitungsspiel auf die Fußball-WM einen ungefährdeten Sieg eingefahren.

Titelverteidiger Argentinien hat in seinem vorletzten Vorbereitungsspiel auf die Fußball -WM einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Die Südamerikaner setzten sich mit 2:0 gegen Honduras durch. Der Angreifer Lautaro Martínez überzeugte beim dominanten Auftritt in Texas.

Er erzielte die Führung per Foulelfmeter und bereitete den zweiten Treffer vor. Der Superstar Lionel Messi kam dagegen nicht zum Einsatz, wurde aber von Nationaltrainer Lionel Scaloni geschont. Die Mannschaft steht am Dienstag in Auburn im Bundesstaat Alabama gegen Island die Generalprobe an. Am 16.

Juni startet der dreimalige Weltmeister in Kansas City gegen Algerien in die WM-Gruppenphase. Am 22. Juni geht es gegen Österreich. Scaloni sagte nach der Partie, dass die Identität der Mannschaft intakt bleibt und das wichtigste ist, diese Identität nicht zu verlieren





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