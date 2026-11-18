Das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf schließt August 2027. 190 Mitarbeiter betroffen. Land NÖ sichert heimische Gemüseversorgung und Sozialplan ab. Details zu den Folgen.

Die Nahrungsmittelproduktion in Niederösterreich erlebt eine einschneidende Veränderung, da das Ardo -Werk in Groß-Enzersdorf seinen Betrieb im August 2027 endgültig einstellen wird. Dieses entscheidende Schließungsdatum trifft insbesondere die Belegschaft, deren Existenz und berufliche Zukunft nun konkret geplant werden müssen. Die Zahl der unmittelbar betroffenen Mitarbeiter ist mit 190 festangestellten Arbeitskräften definiert, hinzu kommen weitere 50 temporär beschäftigte Leiharbeitskräfte, die ebenfalls von der Schließung betroffen sind. Während der belgische Mutterkonzern Ardo die Entscheidung bereits traf, konzentrieren sich die lokalen Politiker und Gewerkschaftsvertreter aktuell auf die soziale Absicherung der Arbeitnehmer und die langfristige Sicherung der regionalen Infrastruktur.

Kern der Schließung und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Schließung des Standortes ist kein plötzliches Ereignis, sondern das Ergebnis eines langen Verhandlungsprozesses, der die Auswirkungen auf die Region und die betroffenen Familien minimieren soll. Zentrale Frage ist hierbei der Sozialplan, der noch ausgearbeitet werden muss, um den Übergang für die 190 Hauptmitarbeiter und 50 Leihkräfte zu regeln. Die genauen Konditionen dieser Vereinbarung stehen noch nicht im Detail fest, doch ist klar, dass der belgische Konzern Ardo keine direkten Unterstützungszusagen an Bund oder Land gab, um den Standort zu retten. Diese Tatsache zwingt die Landesregierung dazu, alternative Lösungen für die betroffenen Personen und die industrielle Landschaft im Bezirk Gänserndorf zu finden.

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Politische Positionen und Verhandlungsstrategien

Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf von der ÖVP ist als einer der zentralen Akteure in diese komplexen Verhandlungen mit dem belgischen Konzern Ardo eingebunden und äußert sich intensiv zur aktuellen Situation. Er berichtet von seinen direkten Erfahrungen in den Gesprächen und betont die Verantwortung der Landespolitik gegenüber den Ardo-Beschäftigten. Parallel dazu nimmt Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz von der FPÖ eine wichtige Rolle bei der Beratung der betroffenen Angestellten ein. Beide Politiker setzen darauf, dass die Interessen der Arbeitnehmerschaft im Vordergrund stehen und dass der Staat eine aktive Rolle bei der Vermittlung neuer Perspektiven übernimmt, selbst wenn das Unternehmen selbst keine Hilfe anbot.

Sicherung der regionalen Lebensmittelversorgung

Neben den humanitären und arbeitsmarktpolitischen Aspekten steht die Versorgungssicherheit der Bevölkerung im Fokus der politischen Maßnahmen. Die Versorgung mit heimischem Tiefkühlgemüse für die nächsten Jahre ist in Niederösterreich nun offiziell gesichert. Diese Zusage geht auf intensive Bemühungen des Landes NÖ und der Landwirtschaftskammer zurück, die schnell reagierten, nachdem der belgische Konzern Ardo seine Pläne zur Schließung des Werks in Maria-Enzersdorf bekannt gab. Da das Unternehmen auf Unterstützungsangebote von Seiten des Bundes und des Landes nicht einging, wechselten die Verantwortlichen sofort die Strategie hin zur direkten Absicherung der Erzeugerkette.

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Neue Abnehmer für lokale Landwirtschaft

Um die Lücke zu schließen, die durch die Schließung des industriellen Standorts entsteht, haben das Land NÖ und die Landwirtschaftskammer erfolgreich neue Abnehmer für die Bäuerinnen und Bauern im Bezirk Gänserndorf gefunden. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die landwirtschaftliche Produktion in der Region auch nach dem Austritt von Ardo wirtschaftlich tragfähig bleibt und die Wertschöpfungskette nicht abbricht. Die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und der Kammer zeigt, wie lokale Institutionen reagieren können, wenn internationale Konzerne ihre strategischen Ausrichtungen ändern und keine Rücksicht auf die regionale Infrastruktur nehmen. Die gefundenen Lösungen sollen dazu beitragen, dass die Landwirtschaft in Niederösterreich stabil bleibt und die Arbeitsplätze in der Produktion sichergestellt werden.

Prognosen und Schritte für die Zeit bis 2027

Bis zum konkreten Schließungszeitpunkt im August 2027 bleibt nun eine Phase der Vorbereitung und Begleitung. In dieser Zeit müssen nicht nur die Sozialpläne finalisiert, sondern auch die neuen Marktbeziehungen für die Landwirtschaft gefestigt werden. Die genannten politischen Akteure Stephan Pernkopf und Susanne Rosenkranz haben signalisiert, dass die Begleitung der Betroffenen priorisiert wird. Die Sicherung der heimischen Gemüseversorgung durch alternative Abnehmer ist bereits ein konkreter Erfolg, der zeigt, dass die Region nicht ohne industrielle Partner dasteht. Die kommenden Monate werden entscheidend sein für die Ausgestaltung der sozialen Absicherung der 240 insgesamt betroffenen Arbeitsplätze.