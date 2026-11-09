Ardo-Werk Groß-Enzersdorf: Hunderte Demonstrieren Gegen Drohende Schließung

Gewerkschaft PRO-GE und Mitarbeiter demonstrieren am Montag gegen die Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf. Ein Sozialplan wird kritisiert.

Hunderte Beschäftigte und Sympathisanten versammelten sich am Montag vor dem Ardo -Werk in Groß-Enzersdorf, um ihren massiven Widerstand gegen die angekündigte Schließung des Standorts zum Ausdruck zu bringen.

Das Motto der Kundgebung lautete klar und unmissverständlich: Während sich Lebensmittel wie Karotten, Erbsen und Mais problemlos einfrieren lassen, lässt sich gesellschaftliche Verantwortung nicht einfrieren. Dieser Slogan unterstrich die Forderung der Arbeiter nach einer fairen und menschenwürdigen Lösung für die drohende Arbeitslosigkeit.

Drohung der Schließung und Sozialplan-Kritik

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Der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft PRO-GE, Patrick Slacik, äußerte sich scharf zu den jüngsten Entwicklungen rund um den Produktionsstandort im Bezirk Gänserndorf. Slacik kritisierte den von der Unternehmensseite präsentierten Sozialplan als unzureichend und wies zudem den sogenannten Feierjubel in Politik und Landwirtschaft energisch zurück. Er betonte, dass eine konkrete und befriedigende Lösung für die 190 direkt betroffenen Beschäftigten zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in Sichtweite sei, was die Unsicherheit am Standort weiter erhöht.

Einer will Werk schließen: Ardo steht isoliert da

Laut Patrick Slacik ist auf Seiten der Demonstranten ein eindeutiges Signal gesendet worden: Niemand außerhalb des Unternehmens möchte das Werk zusperren. Die Belegschaft hat deutlich gemacht, dass sie ihre Arbeitsplätze unbedingt halten möchte und diese Forderung nicht nur aus den Reihen der Arbeiter, sondern auch von verschiedenen politischen Vertretern unterstützt wird. Patrick Slacik fasste die Stimmung der Veranstaltung zusammen und verwies darauf, dass die Unternehmenstrategie im direkten Widerspruch zu den Interessen der lokalen Gemeinschaft und der politischen Mehrheitsmeinung steht.

Konfrontation zwischen Belegschaft und Politik

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Die Protestaktion richtete sich nicht nur an das Management von Ardo, sondern auch an die politischen Entscheidungsträger, die in der Vergangenheit eher lobende Worte über die Wirtschaftsförderung verteilt hatten. Patrick Slacik nannte die Reaktionen der Politik und der Landwirtschaftselite als entkoppelt von der harten Realität der betroffenen Familien und Arbeitnehmer. Der Vorwurf des "Feierjubels" zielte darauf ab, dass politische Akteure die strukturelle Veränderung des Arbeitsmarktes in der Region mit einem Feiertagsklima kommentierten, während die Arbeitnehmer mit existenziellen Ängsten konfrontiert sind.

Zukunftsunsicherheit für 190 Mitarbeiter

Bis dato bleibt der Status quo für die 190 Mitarbeiter von Ardo in Groß-Enzersdorf ungeklärt. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die Entscheidung des Unternehmens zugunsten der Belegschaft ändert. Die Gewerkschaft PRO-GE bleibt jedoch an der Seite der Arbeiter und fordert eine dringende Neuverhandlung der Kündigungsgründe sowie eine Verbesserung der Rahmenbedingungen im Falle einer Schließung. Die Kundgebung am Montag markiert damit den Anfang einer längerfristigen Auseinandersetzung, die sich über mehrere Wochen oder Monate hinziehen könnte, bis eine gütliche Einigung oder eine gerichtliche Entscheidung erfolgt.