Ardo-Schließung: Streit um Abfertigungen eskaliert bei 190 betroffenen Mitarbeitern

Das Tiefkühlwerk Ardo in Groß-Enzersdorf schließt 2027. Während der Konzern 4 Millionen Euro anbietet, fordern Gewerkschaften faire Abfertigungen und eine Arbeitsstiftung für 190 Jobs.

Die geplante Schließung des Tiefkühlgemüsewerks von Ardo in Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf am Ende August 2027 führt zu massiven Konflikten zwischen der belgischen Konzernzentrale und den österreichischen Gewerkschaften. Rund 190 fest angestellte Mitarbeiter sowie ungefähr 50 Leiharbeitskräfte stehen unmittelbar vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Die Stimmung am Standort hat einen Tiefpunkt erreicht, da die Verhandlungen über den Sozialplan und die damit verbundenen finanziellen Leistungen aktuell in einer Sackgasse feststecken.

Kontroverse über die Höhe der Abfertigungen

Der Betriebsratschef Dietmar Breiner hat offengelegt, dass der belgische Konzern Ardo für den gesamten Sozialplan insgesamt knapp vier Millionen Euro bereithält. Rechnet man diese Summe auf die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer um, ergibt sich ein Durchschnittswert von rund 20.000 Euro brutto pro Beschäftigtem. Dieser Durchschnittswert verschleiert jedoch die tatsächliche Verteilung, da er keine Aussage darüber trifft, wie viel Geld letztendlich auf dem persönlichen Konto der einzelnen Mitarbeiter landen wird.

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Die Gewerkschaft PRO-GE äußert scharfe Kritik an diesem Vorschlag. Der Landesgeschäftsführer Patrick Slacik betont, dass das Angebot von Ardo weder fair noch üblich sei. Besonders langjährige Mitarbeiter, zu denen oft ältere Beschäftigte gehören, würden von dieser Pauschalierung ungerecht behandelt. Diese Gruppe hat nach einem Arbeitsplatzverlust häufig enorme Schwierigkeiten, eine neue Anstellung zu finden, weshalb eine angemessene finanzielle Absicherung als dringende Notwendigkeit angesehen wird.

Positionen des Konzerns und der Gewerkschaften

Ardo selbst positioniert sich abwehrend gegenüber den Vorwürfen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die genannten Summen weder noch dementierte er sie offiziell, erklärte aber, dass die vorliegenden Informationen den vollständigen Vorschlag, der zur Debatte steht, nicht vollständig widerspiegeln. Der Konzern bezeichnet sein Angebot weiterhin als fair und ausgewogen und fordert die Gewerkschaften auf, umgehend an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um eine Einigung zu erzielen.

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Gegenüber der Kritik aus der Arbeitnehmervertretung verteidigt sich Ardo damit, dass die Gewerkschaften bereits mehrfach eigene Vorschläge unterbreitet hätten, die vom Unternehmen abgelehnt wurden. Zudem gibt es interne Reibungspunkte hinsichtlich der Verhandlungsbefugnisse vor Ort. Laut Betriebsrat können die lokalen Verhandler kaum eigene Entscheidungen treffen, da die strategischen Vorgaben direkt von der Konzernzentrale in Belgien vorgegeben werden.

Anforderungen an die Arbeitsstiftung

Neben den direkten Geldleistungen für die Abfertigungen ist auch die Finanzierung einer zukünftigen Unterstützung strittig. Die Gewerkschaften fordern eine ausreichend finanzierte Arbeitsstiftung, die entlassenen Mitarbeitern dabei helfen soll, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Solche Stiftungen können Umschulungen, Weiterbildungen oder das Nachholen eines Lehrabschlusses finanzieren, was für ältere Arbeitnehmer oft der einzige Weg zurück zu einer neuen Karriere ist.

Während Ardo grundsätzlich zu einer solchen Stiftung bereit ist, weigert sich der Konzern, dafür zusätzliche Kosten zu übernehmen. Zudem bleibt unklar, ob alle Beschäftigten Zugang zu den Leistungen der Stiftung erhalten würden. Patrick Slacik kritisiert, dass das von Ardo präsentierte Angebot für eine Arbeitsstiftung einfach unzureichend sei, um eine ordentliche und effektive Förderung der Arbeitnehmer zu finanzieren.

Prozedere und mögliche Verzögerungen

Da die siebente Verhandlungsrunde am Donnerstag ohne irgendein Ergebnis endete, planen die Gewerkschaften PRO-GE und GPA den nächsten Schritt. Sie beabsichtigen, die Schlichtungsstelle einzuschalten. Der entsprechende Antrag ist bereits vorbereitet und soll voraussichtlich am kommenden Montag eingebracht werden, um den Konflikt einer gerichtlichen oder staatlichen Schlichtung zuzuführen.

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Ardo warnt eindringlich davor, dass sich die Klärung des Sozialplans durch diesen Schritt um bis zu 18 Monate verzögern könnte. Diese Einschätzung wird vom zuständigen Landesgericht Korneuburg nicht bestätigt. Das Gericht erklärte, dass die Dauer des Verfahrens derzeit nicht absehbar sei, man sich jedoch angesichts der vielen betroffenen Beschäftigten um eine rasche Behandlung des Antrags bemühen wolle, um die Unsicherheit für die Mitarbeiter so schnell wie möglich zu beenden.