AT
Advertisement
Economy

Ardo Schließung: Ministerin Schumann fordert faire Entschädigung für Mitarbeiter

Heute_at#2 in Österreich
Ardo Schließung: Ministerin Schumann fordert faire Entschädigung für Mitarbeiter
Korinna Schumann · Ardo · Groß Enzersdorf
Advertisement

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann kritisiert Ardo scharf. Das Unternehmen müsse den Beschäftigten in Groß Enzersdorf eine echte Perspektive bieten und keine nur oberflächliche Lösung präsentieren.

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann hat ihre scharfe Kritik an der geplanten Werksschließung des Lebensmittelkonzerns Ardo in Groß Enzersdorf öffentlich gemacht. Die Sozialministerin der SPÖ fordert ein deutlich verbessertes Angebot für die betroffenen Arbeitnehmer ein und warnt davor, dass die aktuellen Verhandlungen nicht länger verharren dürfen. Sie macht das Unternehmen dafür verantwortlich, seinen Pflichten gegenüber den Beschäftigten nachzukommen.

Die Ministerin betonte, dass die Absicherung der Verarbeitung von heimischem Gemüse in Österreich zwar ein wichtiger Schritt sei. Eine umfassende Lösung für die gesamte Gemüseproduktion existiere jedoch noch lange nicht. Schumann erklärte, dass eine österreichische Lösung nicht nur die heimische Lebensmittelversorgung sichern, sondern den Menschen, die in der Produktion arbeiten, eine echte Perspektive geben muss.

Also readMarchfeld-Rettung: Grüne nehmen zwei Riesen in Pflicht

Schumann kritisiert eiskaltes Ardo-Verhalten

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann wirft Ardo vor, eiskalt zu agieren, obwohl das Unternehmen in der Vergangenheit Gewinne geschrieben habe. Sie ist der Auffassung, dass das Management nicht einmal bereit sei, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen fairen Ausgleich für die drohenden Arbeitsplatzverluste anzubieten. Die bisherigen Verhandlungen dürften nicht länger auf der Stelle treten.

Advertisement

PRO-GE und Schumann warnen vor Härten

Reinhold Binder, der Bundesvorsitzende der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, unterstützt die harten Worte der Ministerin und bestätigt die harten Auswirkungen der Kündigungswellen. Er warnt, dass diese Entlassungen Familien hart treffen werden. Die Gewerkschaft fordert, dass die Beschäftigten bei Ardo nicht auf der Strecke bleiben dürfen und ein sofortiges Umdenken des Unternehmens verlangt.

Forderungen nach verbindlichen Zusagen

Die Forderungen aus Politik und Gewerkschaft sind eindeutig: Ardo muss seiner Verantwortung gegenüber den Beschäftigten gerecht werden. Schumann erwartet konkret ein deutlich verbessertes Angebot, das über eine rein symbolische Geste hinausgeht. Das Unternehmen steht unter starkem Druck, seine sozialen Verpflichtungen in der Region Niederösterreich ernst zu nehmen und eine echte Perspektive für die Belegschaft zu schaffen.

Heute_at#2 in Österreich

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

Advertisement
Korinna Schumann Ardo Groß Enzersdorf Reinhold Binder PRO-GE SPÖ Werksschließung

More on Economy

See all

Lösung für Marchfeld-Gemüse nach Ardo-Werk-Schließung gefunden

Nach der überraschenden Schließung des Ardo-Tiefkühlgemüsewerks in Groß-Enzersdorf wurden mehrere österreichische Betriebe gefunden, die die Zukunft der heimischen Gemüseversorgung sichern sollen. Die Landeshauptfrau und weitere Politiker begrüßen die Abkehr von der Abhängigkeit eines internationalen Konzerns zugunsten heimischer Familienbetriebe und Genossenschaften.

Heute_at

Neuesten Nachrichten · Österreich

See all
Up nextLösung für Marchfeld-Gemüse nach Ardo-Werk-Schließung gefunden