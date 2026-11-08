Ardo Schließung: Ministerin Schumann fordert faire Entschädigung für Mitarbeiter

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann kritisiert Ardo scharf. Das Unternehmen müsse den Beschäftigten in Groß Enzersdorf eine echte Perspektive bieten und keine nur oberflächliche Lösung präsentieren.

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann hat ihre scharfe Kritik an der geplanten Werksschließung des Lebensmittelkonzerns Ardo in Groß Enzersdorf öffentlich gemacht. Die Sozialministerin der SPÖ fordert ein deutlich verbessertes Angebot für die betroffenen Arbeitnehmer ein und warnt davor, dass die aktuellen Verhandlungen nicht länger verharren dürfen. Sie macht das Unternehmen dafür verantwortlich, seinen Pflichten gegenüber den Beschäftigten nachzukommen.

Die Ministerin betonte, dass die Absicherung der Verarbeitung von heimischem Gemüse in Österreich zwar ein wichtiger Schritt sei. Eine umfassende Lösung für die gesamte Gemüseproduktion existiere jedoch noch lange nicht. Schumann erklärte, dass eine österreichische Lösung nicht nur die heimische Lebensmittelversorgung sichern, sondern den Menschen, die in der Produktion arbeiten, eine echte Perspektive geben muss.

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Schumann kritisiert eiskaltes Ardo-Verhalten

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann wirft Ardo vor, eiskalt zu agieren, obwohl das Unternehmen in der Vergangenheit Gewinne geschrieben habe. Sie ist der Auffassung, dass das Management nicht einmal bereit sei, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen fairen Ausgleich für die drohenden Arbeitsplatzverluste anzubieten. Die bisherigen Verhandlungen dürften nicht länger auf der Stelle treten.

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PRO-GE und Schumann warnen vor Härten

Reinhold Binder, der Bundesvorsitzende der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, unterstützt die harten Worte der Ministerin und bestätigt die harten Auswirkungen der Kündigungswellen. Er warnt, dass diese Entlassungen Familien hart treffen werden. Die Gewerkschaft fordert, dass die Beschäftigten bei Ardo nicht auf der Strecke bleiben dürfen und ein sofortiges Umdenken des Unternehmens verlangt.

Forderungen nach verbindlichen Zusagen

Die Forderungen aus Politik und Gewerkschaft sind eindeutig: Ardo muss seiner Verantwortung gegenüber den Beschäftigten gerecht werden. Schumann erwartet konkret ein deutlich verbessertes Angebot, das über eine rein symbolische Geste hinausgeht. Das Unternehmen steht unter starkem Druck, seine sozialen Verpflichtungen in der Region Niederösterreich ernst zu nehmen und eine echte Perspektive für die Belegschaft zu schaffen.