Nach monatelangen Verhandlungen zeigt sich im Ardo-Tiefkühlwerk Groß-Enzersdorf ein Durchblick beim Sozialplan. Das Management bietet Verbesserungen für 190 Mitarbeiter an.

Nach wochenlangen und zähen Verhandlungen um einen angemessenen Sozialplan für die Beschäftigten des belgischen Lebensmittelkonzerns Ardo in Niederösterreich hat sich die Verhandlungsdynamik deutlich entspannt. Das belgische Management des Tiefkühlwerks in Groß-Enzersdorf hat sich nach mehrstündigen Gesprächen am Mittwoch erstmals bereit erklärt, sein zuvor unterbreitetes Angebot nachzubessern. In der Nähe von Gänserndorf arbeiten rund 190 feste Mitarbeiter sowie circa 50 Leiharbeitskräfte, deren Zukunft durch die geplante Schließung des Standorts am Ende August 2027 bedroht ist.

Management-Kurskorrektur nach sieben gescheiterten Runden

Die Einigungsbereitschaft des Managements markiert einen entscheidenden Wendepunkt in dem seit Langem schwelenden Konflikt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren insgesamt sieben Gesprächsrunden ohne Ergebnis geblieben, was zu einer massiven Anspannung zwischen der Führungsebene und der Belegschaft geführt hatte. Nachdem der Arbeitskonflikt eskalierte, hatten der Betriebsrat und die Gewerkschaft PRO-GE den Schritt getan, die Einrichtung einer gerichtlichen Schlichtungsstelle beim Landesgericht Korneuburg zu beantragen. Diese Maßnahme würde nun nicht mehr notwendig sein, sollte die aktuelle Annäherung zu einem konkreten Abschluss führen. Die Hoffnung in der Belegschaft ist groß, dass ein fertiger Vertrag bereits in den kommenden Tagen unterzeichnet werden kann.

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Forderungen der Gewerkschaften und des Betriebsrates

Dietmar Breiner, der Arbeiterbetriebsrat, und Patrick Slacik, der Landesgeschäftsführer von PRO-GE, betonten in einer gemeinsamen Erklärung die Wichtigkeit dieses Schrittes. Sie erklärten, dass die Beschäftigten dringend einen Sozialplan benötigen, der auch dem Namen gerecht wird und echte Absicherung bietet. Die Forderung lautet nun, dass aus den früheren Ankündigungen des Managements konkrete und messbare Verbesserungen für die Arbeitnehmer resultieren müssen. Die Gewerkschaften sehen in der aktuellen Angebotserweiterung einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, halten aber wachsam die Augen offen, um sicherzustellen, dass die Interessen der Belegschaft nicht wieder hintangestellt werden. Die bisherigen Angebote wurden als unzureichend kritisiert, weshalb der Druck auf die belgische Unternehmensleitung nun weiter anhält.

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Betroffene Familien und konkrete Schließungsperspektive

Die dramatischen Auswirkungen der drohenden Schließung sind für viele Familien im Bezirk Gänserndorf bereits spürbar. Insgesamt sind rund 190 Mitarbeiter und weitere 50 Leiharbeitskräfte direkt vom Aus des Tiefkühlwerks betroffen. Das Schicksal der Eheleute Manfred und Tamara P. aus Groß-Enzersdorf verdeutlicht die existenzielle Sorge, die in der Belegschaft herrscht. Tamara P. arbeitet seit 20 Jahren bei Ardo, ihr Mann Manfred seit vier Jahren. Sie befürchten, ihre Ersparnisse auflösen zu müssen, während ihre neunjährige Tochter bereits große Sorgen um die Zukunft der Familie macht. Solche Einzelschicksale stehen im Mittelpunkt der sozialen Absicherung, die nun verhandelt wird.

Weitere Schritte und offene finanzielle Details

Wie viel Geld das belgische Management nun zusätzlich auf den Tisch legt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Die konkreten finanziellen Details und Modalitäten sollen in den nächsten Tagen ausgehandelt werden. Bis zur finalen Schließung des Standorts Ende August 2027 bleibt noch Zeit, doch der Fokus der aktuellen Verhandlungen liegt auf der sofortigen sozialen Absicherung der betroffenen Arbeitnehmer. Sollte sich das Management erneut weigern, angemessene Bedingungen zu bieten, droht die Umsetzung des ursprünglichen Plans, eine Schlichtungsstelle vor Gericht einzurichten. Bis dahin gilt es, die aktuelle Positive Nachricht in einen verbindlichen Vertrag für die 190 Beschäftigten und die 50 Leiharbeitskräfte umzumünzen, um finanzielle Existenzängste abzuwenden. Die Öffentlichkeit und die lokalen Politik verfolgen die Entwicklung genau, da der Standort eine bedeutende Rolle für die regionale Wirtschaft darstellt.