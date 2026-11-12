Ardo-Konflikt: Schlichtungsstelle wird eingeschaltet

Sind die Verhandlungen zwischen Ardo und den Gewerkschaften gescheitert? Die Schlichtungsstelle entscheidet nun über den Sozialplan für 240 Mitarbeiter.

Die lange andauernden Konflikte um die Zukunft der Belegschaft im Ardo -Werk haben sich weiter zugespitzt. Nach dem siebten gescheiterten Verhandlungsversuch zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat ist keine Einigung über einen Sozialplan zustande gekommen. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA haben daher angekündigt, den Streit nun an eine neutrale Instanz zu übergeben.

Antrag bei Schlichtungsstelle

Die betroffenen Gewerkschaften werden einen offiziellen Antrag bei der Schlichtungsstelle einbringen. Ziel ist es, in dem festgefahrenen Konflikt eine Lösung zur Absicherung der Mitarbeiter zu finden. Die Schlichtungsstelle soll nun im Streit um die finanzielle und zukünftige Absicherung der Beschäftigten das letzte Wort haben, da alle bisherigen direkten Gespräche ohne Ergebnis geblieben sind. Dies stellt den nächsten formalen Schritt in einem langwierigen Prozess dar, der bereits mehrere Runden an Verhandlungen umfasst hat.

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Forderungen der Betriebsräte

Dietmar Breiner, der Vorsitzende des Arbeiterbetriebsrats bei Ardo, und Patrick Slacik, der Landesgeschäftsführer von PRO-GE, haben deutlich gemacht, dass ihre Bedingungen nicht erfüllt worden sind. Sie erklären, dass es nur dann noch eine Chance auf eine einvernehmliche Einigung ohne eine Entscheidung durch die Schlichtungsstelle gibt, wenn Ardo deutlich nachbessert. Derzeit sehen sie keine Alternative, als den Konflikt externalisieren zu lassen, da der Konzern ihre Vorschläge nicht als angemessen gewertet hat.

Zentrale Streitpunkte

Im Mittelpunkt des Konflikts steht die Frage, wie die rund 240 betroffenen Mitarbeiter nach der geplanten Werksschließung im August 2027 finanziell abgesichert werden sollen. Ein weiterer entscheidender Knackpunkt ist die Einrichtung einer Arbeitsstiftung. Diese Stiftung soll den Mitarbeitern ermöglichen, sich weiterzubilden und umzuschulen, um somit neue berufliche Perspektiven zu entwickeln. Die konkrete Ausgestaltung und Finanzierung dieser Maßnahmen haben die Parteien nicht auf einen Nenner bringen können.

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Proteste und politische Reaktionen

Die Unzufriedenheit der Belegschaft hat sich bereits vor Ort gezeigt, als rund 350 Menschen vor dem Ardo-Werk gegen die Schließung und die Vorgehensweise des belgischen Mutterkonzerns protestierten. Auch auf politischer Ebene hat sich eine relevante Größe eingeschaltet. Die österreichische Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann von der SPÖ hatte sich öffentlich für einen fairen und ausreichend finanzierten Sozialplan ausgesprochen. Trotz dieses politischen Drucks ist eine Einigung weiterhin nicht in Sicht.

Ausblick und regionale Implikationen

Während für einige Bereiche möglicherweise bereits eine Lösung gefunden wurde, bleibt die Zukunft für die 240 betroffenen Beschäftigten weiterhin ungewiss. Heimische Unternehmen wie Schneiders Gemüseland und Waldland haben bereits Interesse signalisiert, ihre Verarbeitungskapazitäten auszubauen, um damit den regionalen Gemüseanbau abzusichern. Für die direkt von der Schließung Bedrohten ändert dies jedoch nichts an der aktuellen Lage. Die Entscheidung durch die Schlichtungsstelle könnte nun den Weg für die nächste Phase ebnen.