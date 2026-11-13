Ardo-Aus im Marchfeld: Warnsignal für Österreichs Gemüseversorgung

Das Ardo-Aus im Marchfeld trifft die heimische Gemüseproduktion. Wifo-Ökonom Franz Sinabell sieht darin ein Warnsignal für den Standort.

Der Abgang des belgischen Lebensmittelkonzerns Ardo aus dem Marchfeld beschäftigt die heimische Landwirtschaft. Für Tiefkühlgemüse aus der Region konnte zwar vorübergehend eine Lösung gefunden werden, doch der Wegfall des Verarbeitungsstandorts Groß-Enzersdorf bleibt ein spürbarer Einschnitt.

Wifo-Ökonom Franz Sinabell bewertet das Ardo-Aus als Warnsignal für den Standort Österreich. Laut Sinabell kämpfen Unternehmen im Marchfeld mit hohen Kosten und Bürokratie, und auch der Klimawandel wird zu einem immer größeren Problem.

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Ardo-Aus schwächt den Vorteil heimischer Bauern

Das Ardo-Aus gefährdet nach Einschätzung von Franz Sinabell einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil der österreichischen Landwirtschaft gegenüber ausländischer Konkurrenz. Abwanderungen von Lebensmittelproduktionen gab es bereits in der Vergangenheit, das Ardo-Aus sei jedoch mehr als eine Fortsetzung der lange beobachteten Schieflage.

Der Grad der Selbstversorgung mit Gemüse liegt hierzulande bei etwa 57 Prozent, was Sinabell als relativ niedrig bezeichnet. Der Preis, den Landwirte für ihre Produkte erhalten, hängt laut dem Ökonomen auch von der Entfernung zur Weiterverarbeitung ab, denn kürzere Distanzen bedeuten frischere Produkte.

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Als Beispiel nennt Sinabell das Maisstärkewerk der Agrana im oberösterreichischen Aschach. Lieferanten aus Ungarn und Rumänien erzielen dort laut Sinabell weniger Ertrag als heimische Landwirte, die ihre frischeren Erzeugnisse höher verkaufen können. Zudem senkt der kürzere Weg die Frachtkosten, wie Sinabell gegenüber der Zeitung Die Presse erläuterte.

Jedes Mal, wenn ein Verarbeitungswerk schließt, verlieren österreichische Betriebe diesen Vorteil. Neben Ardo in Groß-Enzersdorf nennt Sinabell auch die Zuckerfabrik der Agrana in Leopoldsdorf. Für die Landwirtschaft bedeutet das einen schweren Schlag, weil sie austauschbare Güter produziert, die hohe Qualitätsanforderungen erfüllen müssen.

Kosten, Vorschriften und Importe belasten die Branche

Die Landwirtschaft leidet nach Angaben von Sinabell unter hohen Energiepreisen und stark gestiegenen Lohnkosten, ähnlich wie andere Industriebereiche. Hinzu kommen Vorschriften der Entwaldungsverordnung, der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Lieferkettentransparenz.

Sinabell betont, dass auch andere Unternehmen mit Konsumgütern diese Themen bewältigen müssen. Für die Landwirtschaft sei die Lage jedoch besonders schwierig, weil sie aus vielen kleinen Betrieben besteht. Da Österreichs Unternehmen viele Lebensmittel exportieren, müssen sie zudem die Einhaltung EU-weiter Bestimmungen besonders genau beachten.

Laut Statistik Austria erreicht Österreich bei Zwiebeln einen Selbstversorgungsgrad von 140 Prozent, bei Spinat 105 Prozent, bei Karotten 87 Prozent und bei Erbsen 76 Prozent. Deutlich geringer fällt die Quote bei Tomaten mit 22 Prozent, bei Paprika und Pfefferoni mit 26 Prozent, bei Champignons und Pilzen mit 16 Prozent und bei Melonen mit drei Prozent aus.

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Sinabell verweist darauf, dass der Gemüse-Selbstversorgungsgrad vor 20 Jahren noch etwa 54 Prozent betrug. Seitdem sind Konsum pro Kopf und Bevölkerung stark gewachsen, weshalb die Gemüseproduktion trotz des Anstiegs der Nachfrage insgesamt gut mitgewachsen sei.

Importdruck und Rückgang der Lebensmittelexporte

Der Agrarsektor Österreichs wies 2025 ein Handelsdefizit von knapp 2,7 Milliarden Euro auf. Laut Josef Domschatz vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie der Wirtschaftskammer funktioniert die Zusammenarbeit mit heimischen Verarbeitungsbetrieben dort gut, wo Lebensmittel zu wettbewerbsfähigen Preisen angebaut werden.

Domschatz erklärt, dass die Landwirtschaft Rohstoffe wie Fleisch, Milch, Zucker, Gemüse und Getreide liefert. Viele Nahrungsmittel auf heimischen Tellern, darunter gewisse Obstsorten, Gewürze, Fische, Kakao, Reis, Kaffee und Oliven, können jedoch nicht in Österreich gedeihen. Die Einfuhren haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen.

Auch in der gesamten Lebensmittelindustrie übertrafen die Importe 2025 die Ausfuhren, was zu einem Handelsdefizit von rund 3,9 Milliarden Euro führte. Laut Wirtschaftskammer ist der Lebensmittelexport in diesem Jahr zum ersten Mal seit vielen Jahren rückläufig, was den Druck auf den Standort zusätzlich erhöht.