Arda Saatçi durchquert Wüste und wird von Tausenden in LA begleitet - emotionaler Zieleinlauf mit Mutter

Der türkische Extremsportler Arda Saatçi absolviert einen 600-Kilometer-Lauf durch die US-Wüste bei Hitze. Nach fünftägigem Kampf gegen Schmerzen und Halluzinationen erreicht er Los Angeles, wo ihn eine Menschenmenge wie im Film Forrest Gump empfängt. Am Ende hält er sein Muttertag-Versprechen und isst mit seiner Mutter Eis.

Der türkische Extremsport ler Arda Saatçi , bekannt für seine ambitionierten Laufprojekte, hat kürzlich einen weiteren beispiellosen Kraftakt vollbracht. Der 28-Jährige durchquerte auf einer Strecke von über 600 Kilometern die amerikanische Wüste, unter extremen Temperaturbedingungen von bis zu 40 Grad Celsius.

Über einen Zeitraum von fünf Tagen kämpfte er sich vorwärts, während der Asphalt unter der Hitze zu schmelzen drohte. Schlafmangel, Schmerzen und Halluzinationen begleiteten ihn während der gesamten Herausforderung. Ursprünglich hatte Saatçi das Ziel, die Strecke in weniger als 96 Stunden zu bewältigen. Als jedoch die Zeitvorgabe nicht mehr einzuhalten war und noch mehr als 100 Kilometer vor ihm lagen, brach der Athlet live vor der Kamera in Tränen aus.

Er entschuldigte sich bei seinen Fans für mögliche Enttäuschung, gab aber nicht auf. Sein Antrieb war ein persönliches Versprechen: am Ziel erwartete ihn seine Mutter, und er wollte ihr zum Muttertag ein Eis spendieren. Je näher Saatçi dem Ziel, dem Santa Monica Pier in Los Angeles, kam, desto mehr Menschen schlossen sich ihm an. Was als Einzelaktion begann, entwickelte sich zu einem Massenlauf.

Hunderte, schließlich tausende Menschen liefen jubelnd und filmend mit ihm durch die Straßen der Stadt. Die Szenerie erinnerte viele an den Film Forrest Gump. Obwohl es keine Medaille oder offiziellen Rekord zu gewinnen gab, zog die emotionale Geschichte eine riesige Menge an. Am Ende erreichte Saatçi erschöpft aber glücklich das Ziel, fiel seiner Mutter weinend in die Arme und hielt dann sein Versprechen: beide aßen gemeinsam ein Eis.

Zuvor hatte Saatçi am Mittwoch auf Instagram einFoto vom Flughafen gepostet, lediglich mit dem Text "Grüß di". Dies spekulierten Fans über einen möglichen Termin mit Red Bull, dem Konzern, der Saatçi bereits bei früheren Projekten unterstützt hatte, darunter auch bei dieser Wüstenexpedition. Der Ausflug nach Österreich, der im Post angedeutet wurde, ist bisher nicht weiter erklärt worden. Die gesamte Aktion war mehr als nur ein sportlicher Wettkampf.

Sie wurde zu einer Geschichte über Ausdauer, menschliche Verbundenheit und das Erreichen persönlicher Ziele, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgte. Die Bilder des Zieleinlaufs und des einfachen, herzlichen Moments mit seiner Mutter gingen viral und lösten bei vielen Betrachtern Gänsehaut aus





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