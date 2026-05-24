ARD- und DW-Studios in Kiew stark beschädigt

Bei den massiven russischen Angriffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind auch Studios der ARD-Korrespondenten und der Deutschen Welle stark beschädigt worden.

Bei den massiven russischen Angriffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind auch Studios der ARD -Korrespondenten und der Deutschen Welle stark beschädigt worden. Der ARD -Studioleiter Vassili Golod sagte, dass der eigenen Arbeitsplatz völlig verwüstet zu sehen, ein Schock sei.

Sein Team lasse sich jedoch nicht einschüchtern von den russischen Angriffen. In einer Mitteilung des WDR hieß es, wahrscheinlich habe eine Druckwelle durch die russischen Angriffe in dem zentral gelegenen ARD-Studio zu Verwüstungen geführt. Es seien Fenster zerbrochen, Räume verwüstet und Wände eingestürzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass das Studio im Gebäude des nationalen Kunstmuseums liege, das bei den Angriffen beschädigt worden sei.

Die statische Sicherheit des Gebäudes muss nun überprüft werden, erklärte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) weiter. Die Berichterstattung werde mit mobilen technischen Lösungen und Ausweichmöglichkeiten weiter gewährleistet. WDR-Intendantin Katrin Vernau zeigte sich der Mitteilung zufolge sehr erleichtert, dass die Mitarbeiter bei diesem Angriff nicht verletzt wurden. Auch unter den gefährlichen Bedingungen und dem Ausnahmezustand werde weiter berichtet, damit die Menschen in Deutschland die wichtigsten Informationen aus der Ukraine aus erster Hand bekommen.

Auch die Deutsche Welle meldete Schäden in ihren Büroräumen nach dem russischen Angriff. Glücklicherweise befand sich während des Angriffs niemand im Studio. Trotz der schwierigen Nacht haben die Kolleginnen und Kollegen in Kyjiw am Morgen regulär ihre Schichten im Nachrichtenbetrieb aufgenommen, sagte Mykola Berdnyk, Leiter des DW-Büros in Kiew.

Die Journalistinnen und Journalisten setzten sich jeden Tag unvorstellbaren Gefahren aus und werden dies weiterhin tun, um dafür zu sorgen, dass Menschen in der Ukraine, in Russland und weltweit unabhängige Informationen zum Krieg in der Ukraine bekommen, so DW-Intendantin Barbara Massing einer Mitteilung des Senders zufolge





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