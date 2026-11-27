In Luxor wurden 40 verkohlte Papyrusfragmente geborgen, die ein altes Ritual zur Vernichtung der Chaos-Schlange Apophis belegen. Die Funde am Totentempel von Thutmosis III. verlagern den Nachweis um 1000 Jahre in die Vergangenheit.

Archäologen haben an der Westseite von Luxor in einer antiken Müllhalde bedeutende Funde gemacht. Dort bargen sie rund 40 verkohlte und durchstochene Papyrusfragmente. Die Entdeckungen stammen von Ausgrabungen am Totentempel von Pharao Thutmosis III. Sie belegen ein uraltes Fluchritual, das im altägyptischen Glauben eine zentrale Rolle spielte. Die Schlange Apophis galt als Verkörperung des Chaos und als Hauptfeind des Sonnengottes Ra. Jede Nacht sollte sie den Sonnengott auf seiner Fahrt durch die Unterwelt angreifen.

Ablauf des Ritus Niederwerfen des Apophis

Priester versuchten mit dem Ritual des Niederwerfen des Apophis, die Schlange auf magische Weise zu vernichten. Dazu zeichneten sie Apophis mit roter Tinte auf Papyrus. Sie formten zudem Figuren aus rotem Wachs. Diese wurden bespuckt, getreten und mit Messern durchstochen. Währenddessen rezitierten die Priester Zaubersprüche. Im Anschluss wurden die Figuren verbrannt.

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Forschungsergebnisse von Fredrik Hagen

Die neuen Funde gelten als Sensation. Sie belegen das Ritual rund 1000 Jahre früher als bisher angenommen. Die einzelnen Fragmente sind kaum größer als eine halbe Briefmarke. Sie zeigen die Schlange Apophis, deren Körper von Messern durchschnitten wird. Forscher Fredrik Hagen von der Universität Kopenhagen erklärte, dass viele der 40 Fragmente Spuren von Durchstechen und Verkohlung aufweisen.

Tempelalltag und Entsorgungspraxis

Nach dem Ritual wurden die Überreste einfach zusammengefegt. Sie wurden mit dem übrigen Tempelabfall entsorgt. Die Bildchen wurden offenbar auf großen Papyrusbögen in Serie gezeichnet. Anschließend wurden sie in kleine Teile zerschnitten. Mindestens 20-mal soll das Ritual in dem Tempel praktiziert worden sein. Die Müllhalde war rund 75 Meter lang und bis zu drei Meter tief.

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Regelmäßigkeit der Kultpraktiken

Fredrik Hagen bestätigte, dass die Funde zeigen, wie regelmäßig dieses Ritual Teil des Tempellebens war. Dass solche Reste bisher fehlten, lag an der Forschungsgeschichte. Die Archäologie hat sich lange kaum für antike Müllhalden interessiert. Diese Übersehenheit hat dazu geführt, dass wichtige Alltagsaspekte der Priesterschaft lange unentdeckt blieben.

Historische Einordnung der Opferungen

Die Entdeckung am Totentempel von Pharao Thutmosis III. liefert neue Erkenntnisse über die religiöse Praxis. Sie zeigt, wie intensiv die Beschäftigung mit der Abwehr des Chaos im Alltag der Priesterschaft verankert war. Die winzigen Fragmente von bis zu 40 Exemplaren bieten einen direkten Einblick in die magische Weltanschauung. Sie belegen die systematische Anwendung von Fluchritualen zur Sicherung der kosmologischen Ordnung gegen den Angriff von Apophis.