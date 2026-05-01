Arc’teryx eröffnet Flagship-Store in Wien: Luxus-Outdoor-Trend trifft auf urbane Abenteurer

Die kanadische Luxus-Outdoormarke Arc’teryx hat in der Wiener Innenstadt einen neuen Store eröffnet. Der Laden könnte zum Treffpunkt für urbane Abenteurer werden, die sich mit teurer Funktionskleidung ausstatten. Der Trend zu Gorp-Core zeigt, wie Outdoor-Mode zum Luxussegment gehört und sogar zum Statussymbol wird.

In der Wiener Innenstadt hat ein neues Flagship-Store der kanadischen Luxus-Outdoormarke Arc’teryx eröffnet. Der Laden könnte sich schnell zu einer Pilgerstätte für urbane Abenteurer entwickeln, die sich mit hochwertiger Funktionskleidung ausstatten wollen.

Die Kundschaft besteht oft aus mittelalten Männern, die in Shelljacken, Cargohosen und Trail-Sneakern mit tiefem Profil durch die Stadt streifen. Ihre Rucksäcke sind mit Hi-Tech-Materialien wie Goretex, Trinkflaschen und Karabinerhaken ausgestattet – alles, um für jedes Event gerüstet zu sein. Doch wogegen genau? Denn ihr natürliches Habitat ist die Stadt, nicht die Wildnis.

Der neue Store am Trattnerhof 1, wo früher das Modehaus Versace residierte, ist ein weiteres Zeichen für den wachsenden Trend zu teurer Funktionskleidung. Eine leichte Jacke kann hier schnell bis zu 500 Euro kosten, was den Luxusanspruch der Marke unterstreicht. Der Begriff Gorp-Core, der sich von der Redewendung für Studentenfutter (good old raisins and peanuts) ableitet, beschreibt diesen Kleidungsstil bereits seit fast zehn Jahren. Outdoor-Aktivitäten erleben einen Boom, und die Ausrüstung dazu wird immer wichtiger.

Gleichzeitig bietet Performance-Kleidung für Männer eine Alternative zu Streetwear und Business-Outfits. Arc’teryx zeigt, wie Funktionskleidung zunehmend zum Luxussegment gehört und sogar zum Statussymbol wird. Die Markenzeichen sind oft subtil, doch die Details verraten die Zugehörigkeit zu dieser Subkultur. Selbst große Modehäuser integrieren mittlerweile Wanderrucksäcke, Fleece-Jacken und Fischerhüte in ihre Kollektionen.

Die aufgesetzten Taschen, Riemen und Schnallen sind nicht nur praktisch, sondern auch ein Statement. Vielleicht ist es kein Zufall, dass diese Ausrüstung in einer ungemütlich gewordenen Welt so beliebt ist. Vielleicht geht es weniger um Schutz vor Nieselregen als um eine psychologische Barriere gegen schlechte Nachrichten. In einer wasserdichten Membran gehüllt, fühlt man sich einfach sicherer





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