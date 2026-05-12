Arbeitszeitverkürzung im Fokus von Debatten

Eine aktuelle WU-Studie findet heraus, dass eine Arbeitszeitverkürzung zwar Frauen bei ihrer Arbeit entlasten würde, Männern jedoch vor allem mehr Freizeit bescheren würde. Studien-Autorin Clara Himmelbauer betont, dass eine verkürzte Arbeitszeit jedoch eine wichtige Voraussetzung wäre, dass Männer mehr unbezahlte Arbeit übernehmen würden. Sowohl Studien-Autorin Clara Himmelbauer als auch Martin Oppenauer, vom IFES, betonten jedoch, dass Arbeitslöhne und Karriereausogewichte (beispielsweise Aufstiegschances und Weiterbildungsmöglichkeiten) weitere Maßnahmen müssten, um nachhaltiger arbeiten zu lassen und Geschlechterstereotypen aufzubrechen.

Eine Reduktion der gesetzlichen Wochenarbeitszeit bei gleichbleibendem Stundenentgelt ist hierzulande immer wieder Gegenstand von Debatten. Laut einer aktuellen WU-Studie würde eine Arbeitszeitverkürzung zwar Frauen bei ihrer Haus- und Betreuungsarbeit entlasten, Männer n hingegen vor allem mehr Freizeit verschaffen.

Studien-Autorin Clara Himmelbauer sagte: "Männer würden demnach von einer Reduktion der Normalarbeitszeit grundlegend mehr profitieren als Frauen, da Männer häufiger Vollzeit arbeiten.

" Eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung führt nicht automatisch zu einer gerechteren oder gleicheren Aufteilung von Haus- und Betreuungsarbeiten zwischen Frauen und Männern, so die WU-Forscherin. Frauen nutzen die gewonnene Zeit häufig für zusätzliche unbezahlte Arbeit, zwar steigt also ihre verfügbare Zeit insgesamt, jedoch nicht ihre Freizeit. Himmelbauer betonte, dass eine Arbeitszeitverkürzung dennoch eine wichtige Voraussetzung wäre, dass Männer mehr unbezahlte Arbeit übernehmen würden. Es seien jedoch weitere Maßnahmen notwendig: Traditionelle Geschlechterrollen müssten aufgebrochen, Elternteilzeit normalisiert und institutionell verankert werden. Martin Oppenauer vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES) abschließend





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