Arbeitsmarkt-Update: AMS-Chef zieht Bilanz zu Zuverdienstregeln und blickt auf Krisen

Johannes Kopf, der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS), zieht eine positive Zwischenbilanz zur neuen Regelung für Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitslose. Gleichzeitig äußert er sich besorgt über die Auswirkungen des Nahost-Kriegs und des demografischen Wandels auf den österreichischen Arbeitsmarkt und betont die Notwendigkeit von KI-Anpassungen.

Anfang des Jahres traten Änderungen bei den Zuverdienst möglichkeiten für Arbeitslose in Kraft, die zunächst auf Skepsis stießen. Nach den neuen Bestimmungen dürfen Arbeitssuchende nur noch in ausgewählten Ausnahmefällen geringfügig hinzuverdienen, um eine stärkere Integration in den Vollzeit- Arbeitsmarkt zu fördern. AMS -Chef Johannes Kopf präsentierte nun im Ö1-Mittagsjournal eine erste positive Bewertung dieser Reform.

Kopf führt zwei wesentliche positive Effekte auf die Neuregelung zurück. Erstens sei die Zahl derjenigen, die neben dem Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe geringfügig beschäftigt waren, signifikant gesunken. Diese Zahl fiel laut Kopf von ehemals 27.000 auf nunmehr 9.000 Personen. Dies deutet darauf hin, dass die Anreize zur Suche nach einer vollversicherten Beschäftigung stärker greifen. Zweitens habe sich die Anzahl derjenigen, die erfolgreich eine geringfügige Beschäftigung aufnahmen und dabei von den bisherigen Regelungen profitierten, um 1.800 Personen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht. Besonders bemerkenswert sei dabei, dass rund 1.000 dieser Personen nun beim selben Arbeitgeber vollversichert angestellt wurden, nachdem sie zuvor dort nur geringfügig tätig waren. Kopf wertet dies als einen konkreten und bemerkenswerten Erfolg der Reform, der die Intention, eine echte Arbeitsmarktintegration zu fördern, unterstreicht.

Vor der Gesetzesänderung konnten Arbeitslose bis zu einem Betrag von 551,10 Euro monatlich hinzuverdienen, ohne dass dies zu einem Abzug von ihrem Arbeitslosengeld oder ihrer Notstandshilfe führte. Die nunmehr geltenden Bestimmungen sehen Ausnahmen für bestimmte Personengruppen vor. Dazu zählen Langzeitarbeitslose, die das 50. Lebensjahr bereits überschritten haben, Personen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent sowie jene, die bereits vor Eintritt ihrer Arbeitslosigkeit mindestens 26 Wochen lang eine vergleichbare Nebentätigkeit ausgeübt haben. Generell haben Langzeitarbeitslose oder Personen, die aufgrund von Krankheit für mindestens 52 Wochen Krankengeld bezogen haben, die Möglichkeit, einmalig für einen Zeitraum von 26 Wochen geringfügig tätig zu sein. Weitere Ausnahmeregelungen existieren für Personen, die im Auftrag des AMS an längeren Umschulungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Dies betrifft beispielsweise Personen, die im Rahmen einer Pflegeausbildung ein Pflegestipendium erhalten, sofern die Ausbildung mindestens vier Monate dauert und eine wöchentliche Stundenzahl von mindestens 25 Stunden umfasst. Die Regierung verfolgt mit diesen Maßnahmen das Ziel, die Arbeitsmarktintegration zu verbessern und Anreize für Arbeitslose zu schaffen, eine Vollbeschäftigung anzustreben. Kritiker hingegen befürchteten, dass die neuen Regelungen gerade für vulnerable Gruppen zu prekären Arbeitsverhältnissen führen könnten. Insbesondere die Kulturszene, in der viele Kulturschaffende von unregelmäßigem Einkommen leben, protestierte vehement und forderte vergeblich eine Ausweitung der Ausnahmeregelungen.

Darüber hinaus äußerte AMS-Chef Kopf im Ö1-Interview seine tiefe Besorgnis angesichts des anhaltenden Krieges im Nahen Osten. Er bezeichnete die aktuelle Situation als eine ernstzunehmende Herausforderung, die bei längerer Dauer die Gefahr birgt, dass Österreich erneut in eine Rezession abgleitet. In einem solchen Szenario kündigte er an, dass verstärkt Maßnahmen in der Arbeitsmarktpolitik ergriffen werden müssten. Er schloss dabei auch Instrumente wie die Kurzarbeit, ähnlich wie sie beispielsweise bei der AUA zur Anwendung kam, nicht aus. Hohe Energiepreise allein seien momentan noch kein ausreichender Grund für solche Maßnahmen, so Kopf.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten birgt ein spürbares Risiko für den heimischen Arbeitsmarkt. Sollte der Konflikt sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, schließt Johannes Kopf die Notwendigkeit von Kurzarbeitsmaßnahmen nicht aus, um Arbeitsplatzverluste abzufedern. Diese potenzielle Entwicklung unterstreicht die volatile Natur der globalen Wirtschaft und deren direkten Einfluss auf nationale Arbeitsmärkte. Die Fähigkeit, flexibel auf solche externen Schocks zu reagieren, wird für die Stabilität des Arbeitsmarktes von entscheidender Bedeutung sein.

Kopf warnte erneut eindringlich vor den weitreichenden Folgen des demografischen Wandels für den Arbeitsmarkt. Er kritisierte, dass dieses Thema in der öffentlichen und politischen Debatte noch immer zu wenig Ernsthaftigkeit erfahre und betonte die Dringlichkeit, dem entgegenzuwirken. Laut aktuellen Prognosen des AMS wird erwartet, dass im Jahr 2050 rund 120.000 Erwerbspersonen fehlen werden, was erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung und das Sozialsystem haben wird. In diesem Zusammenhang sieht Kopf auch die Bundesländer in der Verantwortung, aktiver zu werden. Während Wien voraussichtlich weiter wachsen wird, wird die Bevölkerung in den übrigen Bundesländern eher abnehmen. Um die Erwerbsbeteiligung, insbesondere von Frauen, zu erhöhen, plädierte er vehement für den flächendeckenden Ausbau von Ganztagsbetreuungsangeboten für Kinder. Dies würde es mehr Frauen ermöglichen, ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen und zur Steigerung der Erwerbsquote beitragen. In einem anderen Bereich mahnte er ebenfalls ein Umdenken an: Er kritisierte, dass viele Bundesländer die Situation ausnutzen, indem sie die meisten Geflüchteten nach Wien schicken, was er als einen falschen Ansatz bezeichnete. Stattdessen betonte er die unbedingte Notwendigkeit einer frühzeitigen und umfassenden Arbeitsmarkt- sowie sozialen Integration von Geflüchteten in allen Landesteilen, um deren Potenzial für den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft voll auszuschöpfen.

Die steuerliche Begünstigung von Arbeit im Alter, die von der Regierung eingeführt wurde, begrüßt Kopf grundsätzlich. Allerdings ist er zurückhaltend bezüglich der genauen Wirkung, da diese stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abhängen werde. Finanziell sei das angebotene Paket durchaus attraktiv gestaltet. Ab dem kommenden Jahr sollen Selbstständige von einem steuerlichen Freibetrag in Höhe von 15.000 Euro pro Jahr profitieren. Zudem entfällt für sie der Dienstnehmerbeitrag zur Sozialversicherung, während der Arbeitgeberbeitrag weiterhin erhoben wird. Voraussetzung für diese Begünstigung ist, dass die Pension entweder aufgeschoben oder parallel zur Pension dazuverdient wird. Kopf räumt ein, dass die Maßnahme anfänglich Kosten verursachen werde, glaubt aber dennoch an ihre Wirksamkeit, da die Anreize attraktiv genug seien, um ein notwendiges Umdenken zu initiieren. Dieses Umdenken sei angesichts des demografisch bedingten Fachkräftemangels unerlässlich.

Auf die Frage nach den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) auf den Arbeitsmarkt antwortete Kopf, dass diese eine tiefgreifende Veränderung darstelle. Er rechnet mit dem Verlust von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen, ist aber zuversichtlich, dass gleichzeitig neue Beschäftigungsfelder entstehen werden, deren genaue Natur wir heute noch nicht absehen können. Diese Aussage unterstreicht die Notwendigkeit, sich proaktiv auf die Transformation des Arbeitsmarktes durch KI vorzubereiten und Bildung sowie Weiterbildung entsprechend anzupassen.





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