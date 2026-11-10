Arbeiterkammer Studie: Migration sichert Pensionen und Wirtschaft

Eine AK-Studie warnt vor dem Zusammenbruch der Pensionsversicherung ohne Zuwanderung. 365.000 neue Erwerbstätige stabilisieren das System und finanzieren die Rente.

Die Arbeiterkammer präsentierte am Dienstagvormittag eine detaillierte Studie, die den engen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und der Stabilität des österreichischen Pensionswesens aufzeigt. Der Titel der Veranstaltung und das Ergebnis der Untersuchung durch das Dema-Institut sind eindeutig: Ohne den Zustrom von Menschen mit Einwanderungsgeschichte würde das aktuelle Rentensystem nicht mehr tragfähig sein. Während die sogenannte Babyboom-Generation massenhaft in den Ruhestand geht, sinkt die Zahl der einheimischen Erwerbstätigen rapide ab. Genau diese Lücke schließen Migranten, die das System durch ihre Beiträge stabilisieren. Die Botschaft der Kammer ist daher unmissverständlich und richtet sich gegen alle politischen Forderungen, die auf eine Einschränkung der Migration abzielen.

Demografischer Wandel und Zahlen zur Stabilität

Die Grundlage der Analyse bildet eine Modellrechnung, die auf Bevölkerungsprognosen und Daten der Statistik Austria beruht. Die Ergebnisse sind statistisch signifikant: Zwischen 2019 und 2025 stieg die Anzahl der Beitragszahler mit Einwanderungsgeschichte um insgesamt 365.000 Personen. Im gleichen Zeitraum sank die Gruppe der Erwerbstätigen ohne Migrationshintergrund um 155.000. Das bedeutet konkret, dass die Einzahlungen in die Pensionskasse sonst bereits rückläufig wären. Prognosen zufolge wird ab dem Jahr 2029 jeder dritte Beitragszahler in Österreich eine Zuwanderungsgeschichte haben. Bereits jetzt stammen rund ein Viertel aller Beiträge aus dieser Gruppe, was einem Volumen von zwölf Milliarden Euro pro Jahr entspricht.

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Ein entscheidender Faktor für die Balance ist das Altersprofil der Neuzuwanderer. Sie sind im Durchschnitt deutlich jünger als die einheimische Bevölkerung. Für jede Person mit Einwanderungsgeschichte, die in Pension geht, stehen mehr als fünf aktive Beitragszahler. Im Gegensatz dazu kommen auf Pensionisten ohne Migrationshintergrund gerade einmal zwei Erwerbstätige. Dieser Unterschied wird sich weiter verschärfen, da die Geburtenraten in Österreich weiter sinken. Selbst bei einem sofortigen Stopp aller Migration würde der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund am Pensionssystem weiter steigen, da die Struktur der aktuellen Erwerbsbevölkerung noch lange nachwirken würde.

Kritik an Separatkassen und politischen Forderungen

AK-Präsidentin Renate Anderl betonte bei der Präsentation, dass Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte den Lebensstandard der älteren Generation sichern. Wolfgang Panhölzl, Ökonom der Arbeiterkammer, widerlegte explizit Forderungen nach eigenen Sozialversicherungssystemen für Zuwanderer. Eine solche Trennung wäre ökonomisch nicht haltbar. Zwar würden solche separaten Kassen aufgrund der vielen Arbeitnehmer und wenigen Rentner kurzfristig im Überschuss sein, die Beiträge ließen sich jedoch nicht einfach aus den Hauptkassen abziehen. Die Solidarität des Gesamtsystems würde sonst gebrochen, was zu schwerwiegenden finanziellen Problemen führen würde. Die Studie wies auch darauf hin, dass die Alterssicherungskommission in den letzten Jahren von einer viel zu geringen Zuwanderung ausgegangen war.

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Die Definition von Zuwanderern in dieser Studie ist spezifisch und deckt zwei Hauptgruppen ab. Dazu zählen Menschen mit Wurzeln in sogenannten Drittstaaten sowie Personen aus der Europäischen Union, dem EFTA-Raum und dem Vereinigten Königreich. Zu den EU-Bürgern zählen hier auch Briten und Schweizer, die in Arbeitsmarktstudien oft zu den Top-Performern gehören. Drittstaatenangehörige leisten einen Beitrag von fünfzehn Prozent zu den Pflichtbeiträgen, obwohl sie siebzehn Komma fünf Prozent der Erwerbstätigen ausmachen. Die größte Einzelgruppe innerhalb dieser Kategorie stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien, wobei Serben als prominentes Beispiel genannt werden. Eine weitere Untergliederung dieser Gruppe findet in der Studie nicht statt.

Herausforderungen bei der Integration und Arbeitslosigkeit

Trotz der positiven Gesamtbilanz für die Pensionskasse gibt es signifikante Unterschiede innerhalb der Zuwanderergruppen. Die Arbeitslosenquote bei Syrern liegt bei rund dreiunddreißig Prozent, bei Somaliern bei dreißig Prozent und unter Afghanen bei zweiundzwanzig Prozent. Zum Vergleich: Unter Österreichern beträgt die Arbeitslosigkeit nur etwa sieben Prozent. Wie sich diese hohen Quoten konkret auf die künftige Pensionsbilanz von Asylberechtigten auswirken, wird in der aktuellen Studie nicht detailliert ausgewiesen. Es ist jedoch absehbar, dass niedrige Einkommen und Arbeitslosigkeit später zu höheren Ansprüchen auf Ausgleichszulagen führen könnten, um das Minimum an Alterssicherung zu gewährleisten.

Um diese Defizite zu beheben, plädiert die Arbeiterkammer für sofortige Maßnahmen. Dazu gehört die schnellere Anerkennung von Qualifikationen, mehr Angebote für Deutschkurse und die Erleichterung des Wechsels in den regulären Arbeitsmarkt über die Rot-Weiß-Rot-Karte. Andererseits lehnt die Kammer eine Anhebung des Pensionsantrittsalters ab. Renate Anderl argumentiert, dass eine solche Maßnahme erst dann Sinn ergibt, wenn der Großteil der Beschäftigten bis zum regulären Alter arbeitsfähig bleibt. Davon sei man jedoch weit entfernt. Die Studie zeigt damit, dass die aktuelle Strategie der offenen Zuwanderung wirtschaftlich notwendig ist, um die sozialen Sicherungssysteme vor dem Kollaps zu bewahren.