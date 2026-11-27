Ein Kärntner Saisonarbeiter erhielt 8.500 Euro Entschädigung, nachdem sein Arbeitgeber die schriftliche Zusage zur Wiederanstellung brach. Die AK weist auf wichtige Rechtsrisiken hin.

Ein Kärntner Saisonarbeiter sah sich nach dem Ende seiner Arbeitsperiode mit einer unangenehmen Überraschung konfrontiert. Obwohl er dem Arbeitgeber eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses erlaubt hatte, lag eine schriftliche Zusage zur Wiederanstellung vor. Diese wurde vom Chef plötzlich nicht mehr eingehalten, was zu einem Rechtsstreit führte.

Schadenersatz durch schriftliche Zusage

Die Bezirksstelle der Arbeiterkammer in Villach intervenierte erfolgreich in diesem Konflikt. Die Arbeitsrechtsexpertin Stefanie Unterpirker erklärte, dass der Arbeitgeber an seine schriftliche Verpflichtung gebunden war. Aufgrund der Nichteinhaltung steht dem Arbeitnehmer ein Schadenersatz in Höhe der einzuhaltenden Kündigungsfrist zu. In diesem spezifischen Fall belief sich dieser Betrag auf rund 8.500 Euro brutto.

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Nach der Intervention der Arbeitnehmerkammer hat der ehemalige Arbeitgeber die geforderte Summe tatsächlich bezahlt. Dies unterstreicht die rechtliche Verbindlichkeit von schriftlichen Zusagen zur Wiedereinstellung. Der Arbeitgeber hätte seine Aussage nicht einfach revidieren dürfen, obwohl das ursprüngliche Arbeitsverhältnis beendet war.

Warnung der Arbeiterkammer-Präsidenten

Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach mahnt, dass die Verweigerung eines zugesagten Jobs schwerwiegende Folgen hat. Arbeitnehmer verlieren nicht nur eine berufliche Chance, sondern auch finanzielle Sicherheit und Stabilität. Die Arbeiterkammer rät daher allen Beschäftigten, bei einer versprochenen Wiedereinstellung besonders genau auf die Konditionen zu achten.

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Es ist entscheidend, dass das Arbeitsverhältnis zu denselben Bedingungen wie zuvor fortgesetzt wird. Bisherige Dienstzeiten müssen auf alle arbeitsrechtlichen Ansprüche angerechnet werden. Eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen ist dabei nicht zulässig und könnte zu weiteren rechtlichen Konflikten führen.

Konkrete Auswirkungen für Saisonkräfte

Der Fall verdeutlicht die Vulnerabilität von Saisonarbeitern gegenüber unvorhersehbaren Arbeitsmarktbedingungen. Viele Arbeitnehmer gehen davon aus, dass eine schriftliche Zusage rechtlichen Schutz bietet. Doch ohne schnelle juristische Unterstützung durch Institutionen wie die AK bleibt diese Hoffnung oft unerfüllt.

Dieser Vorfall dient als wichtiges Präzedenzbeispiel für andere Arbeitnehmer in der Region. Er zeigt, wie effektiv die Unterstützung durch die Arbeiterkammer in Villach sein kann. Arbeitnehmer sollten sich bei ähnlichen Problemen umgehend an spezialisierte Experten wenden, um ihre Rechte durchzusetzen.