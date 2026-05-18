Arbeiterkammer drängt auf schnelle Umsetzung der Lohntransparenz-Richtlinie

Die Arbeiterkammer kritisiert die "Blockade" der Arbeitgebervertretung in den Verhandlungen und drängt auf eine rasche Umsetzung der Lohntransparenz-Richtlinie, um gerechtes Einkommen für viele Frauen zu ermöglichen. Auch auf EU-Ebene gibt es Widerstand von Unternehmerverbänden, aber die Richtlinie sei beschlossenes Recht. Die Arbeiterkammer appelliert an Unternehmen und deren Interessenvertretung, endlich die Barrikaden zu räumen und für eine Einigung zu sorgen.

Die Arbeiterkammer drängt auf eine rasche Umsetzung der Lohntransparenz-Richtlinie . Die " Blockade " der Arbeitgebervertretung in den Verhandlungen sei "nicht akzeptabel", damit würde vielen Frauen ein gerechtes Einkommen verwehrt, kritisierte AK-Präsidentin Renate Anderl am Montag bei einer Pressekonferenz.

Auch auf EU-Ebene gebe es erheblichen Widerstand von Unternehmerverbänden, obwohl die Richtlinie beschlossenes Recht sei, so die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner. Anderl appellierte an die Unternehmen und deren Interessensvertretung, "endlich die Barrikaden wegzuräumen und den Weg für eine Einigung freizuräumen". Die Befürchtungen der Wirtschaftskammer vor einer Bürokratie- und Kostenlawine für die Unternehmen ließ Anderl nicht gelten. Unternehmen bräuchten endlich klare Vorgaben in Form eines Gesetzes, forderte sie





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