Arbeit im Alter: Reformpaket soll im Ministerrat beschlossen werden

Am Mittwoch soll im Ministerrat ein umfassendes Reformpaket zur Förderung der Arbeit im Alter beschlossen werden. Dieses Paket umfasst finanzielle Anreize für ältere Arbeitnehmer, die über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus arbeiten, sowie Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer durch Unternehmen.

Laut Informationen der „Presse“ steht im Rahmen der morgigen Ministerratssitzung die Präsentation und Einleitung in die parlamentarische Begutachtung des Pakets für Arbeit im Alter bevor. Personen, die sich in der Nähe des gesetzlichen Pension santrittsalters befinden oder dieses bereits erreicht haben und weiterhin erwerbstätig sind, dürfen sich auf eine finanzielle Verbesserung freuen. Die seit Jahren diskutierten Anreize zur Arbeitsförderung werden nun in konkrete Gesetze umgewandelt.

Ursprünglich war ein anderes Konzept vorgesehen: Im türkis-rot-pinken Regierungsprogramm wurde eine „Flat Tax“ für arbeitende Pensionisten versprochen, wodurch auf den Zuverdienst maximal 25 Prozent Steuern hätten gezahlt werden müssen – ein Prestigeprojekt der ÖVP. Allerdings scheiterte dieses Vorhaben aufgrund der Skepsis von SPÖ und Neos sowie der damit verbundenen hohen Kosten. Als Kompromiss wurde ein Absetzbetrag für ältere Arbeitnehmer eingeführt.

Geplant ist ein Absetzbetrag von 15.000 Euro pro Jahr. Dieser Betrag kann von den bereits entrichteten Steuern zurückgeholt werden. Dies gilt nicht nur für Personen, die nach dem Antritt ihrer Alterspension weiterhin erwerbstätig sind, sondern auch für Personen, die das gesetzliche Pensionsantrittsalter bereits überschritten haben. So war es zumindest im türkis-rot-pinken Plan vorgesehen.

Im Ministerratsvortrag von Ende 2025 hieß es dazu: „Zielgruppe des Freibetrages sind Erwerbstätige ab Regelpensionsantrittsalter – einerseits solche, die neben einer Regelalterspension dazuverdienen und andererseits solche, die die Pension wegen der Erwerbstätigkeit noch aufschieben.“ Bei gleichzeitigem Bezug einer Regelalterspension war geplant, „dass der Freibetrag nur dann zusteht, wenn 40 Versicherungsjahre in der Pensionsversicherung geleistet wurden“. Dieser Teil der Reform enthielt bis zuletzt noch strittige Details, insbesondere die Frage, wie viele Versicherungsmonate Frauen nachweisen müssen. Aufgrund des weiterhin niedrigeren gesetzlichen Pensionsantrittsalters müssen Frauen weniger als 40 Versicherungsjahre nachweisen, heißt es nun.

Weitere Details sollen laut Verhandlern am Dienstag weitgehend geklärt werden, sodass die Reform noch diese Woche vorgelegt werden kann. Die Regierung plant, die Reform am Mittwoch im Ministerrat vorzustellen, federführend bei der Ausarbeitung war das Ressort von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ). Neben dem Absetzbetrag sind auch Maßnahmen für Unternehmen geplant, die die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer fördern sollen. Laut Verhandlern geht es dabei jedoch eher um Beratung als um Strafen, falls Unternehmen kaum ältere Beschäftigte einstellen.

Der Plan der Koalition sieht vor, am Mittwoch einen Gesetzesentwurf für das Paket in die Begutachtung zu schicken. Der Beschluss könnte somit noch vor der Sommerpause erfolgen. Im Budget für die Jahre 2027 und 2028, das der Finanzminister im Juni vorlegen wird, sollen Absetzbetrag & Co. auf jeden Fall bereits enthalten sein. Der Bonus soll ab dem 1. Januar 2027 gelten.

Die nun beschlossene Reform stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der finanziellen Situation älterer Arbeitnehmer dar. Durch den Absetzbetrag wird ein Anreiz geschaffen, über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus erwerbstätig zu bleiben oder die Pension hinauszuzögern. Dies kann dazu beitragen, den Fachkräftemangel zu mildern und die finanzielle Nachhaltigkeit des Pensionssystems zu unterstützen. Die geplanten Maßnahmen für Unternehmen sollen zudem dazu beitragen, die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer zu fördern und deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Wirksamkeit der Reform letztendlich von der konkreten Ausgestaltung der einzelnen Maßnahmen und der Bereitschaft der Unternehmen abhängt, diese umzusetzen. Es ist auch entscheidend, die Auswirkungen der Reform auf verschiedene Gruppen von Arbeitnehmern zu berücksichtigen, insbesondere auf Frauen, die möglicherweise von unterschiedlichen Regelungen bezüglich der Versicherungsjahre betroffen sind. Die Debatte um die Reform hat gezeigt, dass die Arbeitsbedingungen und die finanzielle Situation älterer Arbeitnehmer in Österreich ein wichtiges Thema ist, das sowohl von politischer als auch von gesellschaftlicher Relevanz ist.

Die bevorstehende Einführung des Pakets für Arbeit im Alter ist ein Ergebnis langwieriger Verhandlungen und Kompromissfindungen. Die ursprünglichen Pläne für eine „Flat Tax“ scheiterten an unterschiedlichen politischen Vorstellungen und finanziellen Bedenken. Der gewählte Ansatz des Absetzbetrags stellt eine praktikable Lösung dar, die sowohl finanzielle Anreize für ältere Arbeitnehmer schafft als auch die unterschiedlichen Interessen der Koalitionspartner berücksichtigt. Die nun geplante Reform ist jedoch nur ein erster Schritt. Die Regierung wird die Umsetzung der Maßnahmen genau beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen müssen, um sicherzustellen, dass die gewünschten Ziele erreicht werden. Die Begutachtung des Gesetzesentwurfs durch das Parlament wird zudem wichtige Rückmeldungen liefern und möglicherweise zu weiteren Änderungen führen. Es ist davon auszugehen, dass die Diskussion über die Arbeitsbedingungen und die finanzielle Situation älterer Arbeitnehmer auch in den kommenden Jahren fortgesetzt wird, um die Rahmenbedingungen für ein längeres und erfülltes Arbeitsleben in Österreich kontinuierlich zu verbessern.





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