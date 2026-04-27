Araghchi sucht Putins Unterstützung: Iran unter Druck – Trump wettet auf Kollaps

Der iranische Außenminister Araghchi reist nach Russland, um die Unterstützung Präsident Putins zu gewinnen, während US-Präsident Trump auf einen wirtschaftlichen Zusammenbruch des Iran setzt. Die Verhandlungen mit den USA sind ins Stocken geraten, und der Iran versucht, durch diplomatische Initiativen und die Nutzung einer Schattenflotte den Druck zu mindern.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi reiste in einem intensiven diplomatischen Kraftakt nach Russland , um die Unterstützung von Präsident Wladimir Putin zu gewinnen. Währenddessen setzt US-Präsident Donald Trump auf einen wirtschaftlichen Zusammenbruch des Iran, der seiner Einschätzung nach in wenigen Tagen eintreten soll.

Trotz der US-Blockade scheint der Iran über eine Schattenflotte in der Lage zu sein, weiterhin Tanker durchzuschleusen. Araghchi nahm an Friedensgesprächen mit den USA in Pakistan teil, die jedoch durch den Rückzug der US-Delegation unterbrochen wurden. Daraufhin reiste er in den Oman, zurück nach Islamabad und schließlich nach Russland, um mit Putin zu beraten. Teheran sucht aktiv die Unterstützung regionaler Partner und Moskaus, um die Verhandlungen mit den USA wiederzubeleben.

Die Verhandlungen sind ins Stocken geraten, da Teheran intern über die Einbeziehung des Urananreicherungsthemas streitet. Araghchi informierte Mediatoren aus Pakistan, Ägypten, Türkei und Katar über diese internen Differenzen. Washington fordert einen Verzicht des Iran auf die Urananreicherung für mindestens zehn Jahre. Teheran hat einen neuen Vorschlag vorgelegt, der eine Aufschiebung, aber keine Aufhebung der Atomprogramm-Diskussionen vorsieht.

Zuerst soll die Situation in der Straße von Hormus geklärt werden, mit einer Verlängerung der Waffenruhe und freier Passage für Schiffe, bevor das Atomthema behandelt wird. Trumps Reaktion auf diesen Vorschlag ist noch unklar, er bekräftigte jedoch, dass der Iran noch nicht genug angeboten habe und dass die iranische Wirtschaft kurz vor dem Kollaps stehe.

US-Daten bestätigen, dass seit Beginn der Blockade 37 Tanker gestoppt wurden, aber die iranische Schattenflotte umfährt die Blockade an einigen Stellen durch das Ausschalten von Transpondersystemen und den Transport von Millionen Barrel Rohöl. Araghchis diplomatische Bemühungen spiegeln den enormen Druck wider, dem der Iran ausgesetzt ist. Der Oman, als Anrainerstaat der Straße von Hormus, hat sich mit dem Iran über das weitere Vorgehen geeinigt und eine „geteilte Verantwortung“ für die Sicherheit der Meerenge betont.

Trotz der Appelle aller Beteiligten sind internationale diplomatische Bemühungen bisher gescheitert. Teheran setzt nun auf Russland als möglichen Wendepunkt. Araghchi betonte bei seiner Ankunft in St. Petersburg, dass die Lage im Nahen Osten im Mittelpunkt des Treffens mit Putin stehen werde und machte die USA für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte die Bedeutung des Besuchs angesichts der schwierigen Lage.

Putin empfing Araghchi zusammen mit Außenminister Sergei Lawrow. Russland hat sich bisher zurückhaltend gezeigt, aber strategische Absprachen im Hintergrund sind wahrscheinlich. Teheran hofft auf öffentlichen Zuspruch aus Moskau und auf die Rolle Moskaus als diplomatischer Vermittler. Die Beteiligung von russischen Geheimdiensten am Treffen deutet auf mögliche geheimdienstliche Kooperationen hin. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich Moskau militärisch engagieren wird





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