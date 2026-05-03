Arabella Kiesbauer: Keine Reality-Show, aber weiterhin mit Leidenschaft vor der Kamera

Arabella Kiesbauer blickt auf eine lange TV-Karriere zurück und schließt eine Teilnahme an Reality-Shows kategorisch aus. Sie fühlt sich als Teil einer neuen Generation starker TV-Frauen und plant keine Karrierepause.

Arabella Kiesbauer , eine der bekanntesten Fernsehmoderatorinnen Deutschlands, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Ihre Reise begann bereits in jungen Jahren, mit gerade einmal 18 Jahren, als sie bei der beliebten ORF-Jugendsendung X-Large ihre ersten Erfahrungen vor der Kamera sammelte.

Dieser frühe Einstieg legte den Grundstein für eine lange und erfolgreiche Laufbahn im deutschen Fernsehen. Der eigentliche Durchbruch gelang ihr jedoch ab 1994, als sie mit ihrer eigenen Talkshow 'Arabella' auf ProSieben die Bildschirme eroberte. Die Sendung wurde schnell zu einem Publikumsmagneten und etablierte Kiesbauer als eine der führenden Moderatorinnen des Landes. Sie prägte das deutsche Fernsehen über Jahre hinweg mit ihrer offenen, direkten und gleichzeitig einfühlsamen Art.

Ihre Fähigkeit, Gäste zu inspirieren und interessante Gespräche zu führen, machte 'Arabella' zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms. Auch heute noch wird sie für ihre Moderationskünste und ihre Professionalität geschätzt. Obwohl sie eine lange und vielseitige Karriere hinter sich hat, kann sich Arabella Kiesbauer eine bestimmte Art von Fernsehauftritt überhaupt nicht vorstellen: die Teilnahme an einer Reality-Show als Kandidatin. Wie 'bunte.de' berichtet, ist dies für sie ein absolutes No-Go.

Sie bevorzugt eindeutig die Rolle der Moderatorin, in der sie das Geschehen kontrollieren und gestalten kann. Sie genießt es, durch Formate zu führen und das Publikum zu unterhalten, anstatt sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und sich den Herausforderungen einer Reality-Show zu stellen. Diese klare Positionierung unterstreicht ihre Professionalität und ihren Anspruch an ihre Arbeit. Sie sieht sich als Gestalterin des Fernsehens, nicht als Objekt der Unterhaltung.

Diese Haltung hat sie über die Jahre bewahrt und trägt zu ihrem Image als seriöse und respektierte Moderatorin bei. Sie möchte die Kontrolle behalten und ihre Stärken im Bereich der Moderation einsetzen, anstatt sich auf ein ungewohntes Terrain zu begeben. Die Unterschiede zwischen ihren Anfängen und ihrer heutigen Arbeitsweise sind für Arabella Kiesbauer deutlich spürbar. Sie erinnert sich an ihre ersten Moderationen für X-Large als eine Zeit des unbeschwerten Enthusiasmus und der Unerfahrenheit.

'Ich war ein richtiger Frischling und dementsprechend unbekümmert vor der Kamera', so Kiesbauer. Später, bei ihrem Nachmittagstalk auf ProSieben, war die Nervosität dann deutlich größer.

'Immerhin galt es, das Publikum und die Talkgäste im Griff zu haben', erklärt sie. Heute hingegen fühlt sie sich 'sehr konzentriert, aber relaxed auf der Bühne'. Die jahrzehntelange Erfahrung zahle sich aus, ermöglicht ihr eine souveräne und professionelle Auftrittsweise. Sie hat gelernt, mit den Herausforderungen des Fernsehgeschäfts umzugehen und ihre Stärken optimal einzusetzen.

Doch trotz ihrer langen Karriere hat Arabella Kiesbauer keine Gedanken an ein Karriereende. Im Gegenteil, sie sieht sich als Teil einer neuen Generation starker TV-Frauen.

'Es gibt heutzutage zum Glück in den Medien viele Frauen, die mit 50, 60, 70 Jahren und darüber hinaus Kompetenz und Charme gleichermaßen versprühen', betont sie. Ihre Botschaft ist klar: 'Gewöhnt euch lieber dran!

' Sie möchte weiterhin aktiv im Fernsehen präsent sein und ihre Erfahrung und ihr Talent einsetzen, um das Publikum zu begeistern. Sie ist ein Vorbild für viele junge Frauen, die eine Karriere im Fernsehen anstreben, und zeigt, dass Alter kein Hindernis für Erfolg sein muss. Sie ist überzeugt, dass Frauen in den Medien eine wichtige Rolle spielen und ihre Stimme gehört werden muss. Ihre positive Einstellung und ihr Engagement machen sie zu einer inspirierenden Persönlichkeit





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arabella Kiesbauer TV-Moderatorin Prosieben X-Large Talkshow Reality-Show Karriere Fernsehen Medien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Keine Erhöhung des Pensionsantrittsalters: Regierung setzt auf AnreizeDie österreichische Regierung verzichtet auf eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters und setzt stattdessen auf ein Paket aus Boni und Anreizen, um ältere Menschen länger im Erwerbsleben zu halten. Experten warnen vor den finanziellen Folgen dieser Entscheidung.

Read more »

'Nur Ankündigung' – keine Videoüberwachung für LinzTrotz Gewaltfällen und klaren Forderungen gibt es in Linz noch immer keine neuen Kameras - jetzt wächst der Druck vor dem Sicherheitsgipfel.

Read more »

Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehrPensionsschock um eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei der Polizei: Plötzlich dürften Kollegen im Streifendienst fünf Jahre früher in die ...

Read more »

Keine Tore im NÖ-Schlager St. Pölten gegen AdmiraDer Niederösterreich-Schlager zwischen St. Pölten und Admira endete torlos. ...

Read more »

Arsenal meisterlich: Überzeugender 3:0-HeimsiegIm Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League hat sich Arsenal am Samstag keine Blöße gegeben. Mit einem souveränen 3:0 gegen ...

Read more »

„Tote Hose“: Liebes-Aus bei deutschem Reality-PaarYvonne Woelke (46) und Peter Klein (59) gelten seit Ende 2024 als eines der bekanntesten Reality-TV-Paare Deutschlands. Doch nun haben sich die beiden ...

Read more »