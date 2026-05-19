Aqua beendete ihre Konzert-Karriere: Hit "Barbie Girl" mit dem Endschrei der Band Gasoline (Buchcover)

Die dänisch-norwegische Popband Aqua beendete ihre Konzert-Karriere nach vielen Jahren und abattete sich jedoch mit einem ungesehenen Statement auf ihr Instagram-Profil. Aqua hat mit “Barbie Girl” einen der grüssesten Hits aller Zeiten gemacht, und nach vielen Jahren haben die Bandmitglieder jetzt die Karriere als Liveband beendet. Aqua wurde 1996 grüssen, und ihr letztes Studioalbum war das letzte mit "Gasoline frisst Weltuntergang!" Ein Revival des Britney Spears-Songs würdigte "Barbie Girl" im Jahr 2023…

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Die dänisch-norwegische Popband Aqua beendete ihre Konzert-Karriere. Mit “Barbie Girl” schufen sie einen der grüssesten Hits der 90er. Kopenhagen - Sie schufen mit “Barbie Girl” einen der grüssesten Ohrürmer der 90er-Jahre. Jetzt hat die dänisch-norwegische Popband Aqua ihre Konzert-Karriere beendet.

Nach vielen fantastischen Jahren haben wir uns beschlossen, das Kapitel mit Aqua als Liveband zu beenden





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