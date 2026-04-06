April in der Musik: Popsongs über den launischen Monat

Eine musikalische Reise durch den April, von Prince bis Bob Dylan. Der Artikel beleuchtet, wie der April in verschiedenen Popsongs thematisiert wird – als Monat der Gegensätze, der Grausamkeit, der Vergänglichkeit und der Hoffnung.

Der April , oft von Regen begleitet, findet sich überraschend häufig in Popsongs wieder. Während der Mai vielleicht populärer ist, inspiriert der April Künstler seit Jahrzehnten, manchmal sogar als der gefährlichste Monat des Jahres. Von Prince über The Jesus And Mary Chain und PJ Harvey bis hin zu Bob Dylan – eine musikalische Reise durch die Klänge des April s. Die Benennung unserer Monate ist eine interessante Mischung aus Göttern, Herrschern, Festen und Zahlen.

Während einige Monate eindeutige Ursprünge haben, ist die Herkunft des Aprils weniger klar. Manche sehen in ihm die Verehrung der Liebesgöttin Aphrodite, andere leiten den Namen vom Sonnenschein (apricum) ab, wieder andere von den Knospen und dem Erwachen der Natur (aperire). Der April ist mehr als nur ein Name, er ist ein Gefühl, eine Stimmung, ein Spiegelbild der Natur und der menschlichen Seele.\Der Einfluss des Aprils auf die Kunst ist tiefgreifend. Bereits in T.S. Eliots Gedicht „The Waste Land“ wird der April als „cruellest month“ bezeichnet, der Flieder aus dem toten Land treibt. Dieses Bild der Grausamkeit, der Erneuerung und der Frühjahrsmüdigkeit spiegelt sich in vielen musikalischen Werken wider. Deep Purple griffen Eliots Zeilen auf und vertonten das Gefühl der Melancholie im Song „April“. Der Wechsel des Wetters, die unberechenbare Natur, die im April ihren Höhepunkt erreicht, spiegeln sich in Rainhard Fendrichs „I Am From Austria“ wider. Der Kinderreim „April, April, der macht, was er will“ wird im Folk-Pop-Duo Simon & Garfunkel weitergedacht, indem sie die Vergänglichkeit der Liebe thematisieren. Prince greift in „Sometimes It Snows In April“ die Vergänglichkeit auf, während The Jesus And Mary Chain die düstere Seite des Monats in „April Skies“ musikalisch einfangen. PJ Harvey nimmt die Klischees des Aprils auf und dekonstruiert sie in ihrem Song „April“. All diese Künstler nutzen den April als Bühne für ihre Emotionen, für ihre Auseinandersetzung mit der Welt.\Die Songauswahl wäre unvollständig ohne Bob Dylan, der in seinem zweitlängsten Song „Tempest“ den Untergang der Titanic am 14. April thematisiert. Auch der Elektronikmusiker Aphex Twin greift mit seinem Instrumentalstück „Avril 14th“ das Thema auf. Der April, als Beginn der wärmeren Jahreszeit, scheint auch eine Verbindung zur Vergangenheit zu haben. George Orwells „1984“ beginnt an einem kalten Tag im April, was die Vorstellung einer dystopischen Zukunft weiter festigt. Der April ist also nicht nur ein Monat des Regens und der blühenden Natur, sondern auch ein Monat der Reflexion, der Trauer, der Vergänglichkeit und der Hoffnung. Die Vielfalt der Songs, die dem April gewidmet sind, zeigt die Vielschichtigkeit dieses Monats und die Fähigkeit der Musik, Emotionen und Erfahrungen in Tönen zu verarbeiten. Der April, als Spiegel der Seele, lädt uns ein, über das Leben, die Liebe und die Welt nachzudenken





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