April 2026: Trocken, warm und voller Wetterextreme in Österreich

Der April 2026 in Österreich war geprägt von hohen Temperaturen, anhaltender Trockenheit und starken Wetterumschwüngen. Trotz Schneefall und Frost wurden frühsommerliche Temperaturen erreicht. Die Landwirtschaft sieht sich aufgrund der Trockenheit großen Herausforderungen gegenüber.

Der April 2026 endete in Österreich mit einem deutlichen Temperaturanstieg und einer anhaltenden Trockenheit , die sich in den letzten Jahrzehnten im Zuge des Klima wandels verstärkt hat.

Trotz extremer Wetterereignisse wie Schneefall, Spätfrost und Sommertemperaturen mit Gewittern, war der Monat nicht als besonders unbeständig zu bezeichnen, da die Großwetterlage relativ stabil blieb. Im Tiefland lag die Durchschnittstemperatur um ein Grad über dem Durchschnitt von 1991 bis 2020, in den Bergen sogar um 2,5 Grad. Besonders im Westen und Süden des Landes gab es lange Phasen mit frühsommerlichen Temperaturen. Während Dellach im Drautal die 25-Grad-Marke sechsmal überschritt, erlebte das Freiwald im Waldviertel 24 Frosttage.

Die Wetterlage war von starken Schwankungen geprägt. Zu Beginn des Monats lagen im Bergland verbreitet noch hohe Schneemengen, beispielsweise 125 Zentimeter in Lech am Arlberg. Über die Osterfeiertage kehrte der Sommer mit Temperaturen über 25 Grad zurück, gefolgt von erneuten Schneefällen Mitte April. Am 19.

April traten erste heftige Gewitter auf, die in Unterkärnten zu Sturmschäden führten. Zum Monatsende gab es im Osten noch einmal einen Kälteeinbruch mit Spätfrost, der jedoch glücklicherweise keine großflächigen Schäden in Obst- und Weinbau verursachte. Trotz dieser Schwankungen war der April insgesamt zu warm und gehörte zu den wärmsten Aprilen seit Beginn der Messungen. Besorgniserregend ist die anhaltende Trockenheit.

Seit den ergiebigen Niederschlägen im Februar hat es kaum geregnet oder geschneit. Das Niederschlagsdefizit für April betrug im Flächenmittel 65 Prozent, lokal sogar bis zu 90 Prozent. Zusammen mit dem trockenen März stellen die beiden Monate die trockensten seit Messbeginn dar. Dies führt zu rekordniedrigen Grundwasserpegeln, erhöhter Waldbrandgefahr, wie die jüngsten Brände in Kärnten und der Steiermark zeigen, und drohenden Dürreschäden in der Landwirtschaft.

Die Hoffnung liegt nun auf einem nassen Mai, der in den letzten Jahren tendenziell feuchter geworden ist, während März und April trockener wurden. Die Sonnenscheindauer war überdurchschnittlich hoch, besonders im Bergland und im Süden, während die Schneehöhen in den Gebirgsregionen unterdurchschnittlich waren





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