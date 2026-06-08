Apple WWDC: Tim Cooks letzte Keynote

Die Worldwide Developer Conference von Apple findet statt. Es ist die letzte Keynote von Tim Cook, der nach 14 Jahren seine Rolle als CEO abgibt. John Ternus übernimmt die Rolle des CEO am 1. September. Es werden Neuerungen für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV und die Vision-Pro-Plattform erwartet.

Heute Abend blickt die Tech-Welt nach Cupertino. Die Worldwide Developer Conference von Apple findet statt. In den kommenden fünf Tagen bekommen Entwickler Einblicke in die Welt von Apple und was für Veränderungen mit iOS 27 zu erwarten sind.

Es ist die letzte Keynote von Tim Cook, der nach 14 Jahren seine Rolle als CEO abgibt. John Ternus übernimmt die Rolle des CEO am 1. September. Vor genau 14 Jahren präsentierte Tim Cook den Assistenten Siri bei seiner ersten WWDC.

Heute soll es auch um Siri gehen. Es werden Neuerungen für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV und die Vision-Pro-Plattform erwartet. Im Mittelpunkt stehen neue Funktionen, Design-Anpassungen und Werkzeuge für Entwickler. Besonders gespannt sind Beobachter auf Apples KI-Strategie.

Die Sprachassistentin Siri soll deutlich intelligenter werden und Inhalte auf dem Bildschirm besser verstehen. Branchenexperten erwarten, dass Apple zeigen muss, wie es im Wettlauf mit KI-Angeboten von Google, OpenAI und anderen Konkurrenten aufholen will. Neue Hardware gilt als eher unwahrscheinlich. Die große Bühne gehört diesmal der Software und der künstlichen Intelligenz.

Die Keynote beginnt um 19 Uhr und kann über Youtube oder direkt auf der Apple-Webseite mitverfolgt werden





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