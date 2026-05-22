Apple vs. Epic Games: High Court Showdown Over App Store Fees and Links

The long-standing legal battle between Apple and Epic Games, the makers of Fortnite, has escalated to the US Supreme Court. Apple has appealed a lower court ruling that the iPhone maker violated a court order regarding fees for external app store purchases. Meanwhile, Epic Games has accused Apple of violating a court order by implementing new restrictions on links to external payment methods in apps. The case raises questions about the scope of the court order and whether Apple can be held liable for alleged violations of a court order's spirit rather than its letter.

Der Streit zwischen Apple und dem Spielestudio Epic Games eskaliert. Nun soll es das höchste US-Gericht klären. Apple hat am Donnerstag den Obersten Gerichtshof der USA angerufen, um eine Entscheidung eines untergeordneten Gerichts überprüfen zu lassen.

Dieses hatte geurteilt, der iPhone-Hersteller habe eine gerichtliche Anordnung missachtet. Dabei geht es um Gebühren, die Apple für einige externe Käufe von Kunden seines App Stores erhebt. Mit dem Antrag an das höchste US-Gericht eskaliert der jahrelange Rechtsstreit mit dem "Fortnite"-Hersteller Epic Games. Epic hatte Apple 2020 verklagt, um dessen Kontrolle über Transaktionen in Apps zu lockern.

Ein Gericht wies die Klage von Epic zwar größtenteils ab, erließ jedoch 2021 eine Verfügung. Diese verpflichtet Apple, Entwicklern zu gestatten, in ihren Apps Links zu Zahlungsmethoden außerhalb von Apple anzubieten. Apple erlaubte die Links, führte jedoch neue Beschränkungen ein. Dazu gehört eine Provision von 27 Prozent für Käufe, die innerhalb von sieben Tagen nach dem Klick auf einen solchen Link getätigt werden.

Epic argumentierte, diese Provision verstoße gegen die Verfügung, woraufhin ein Gericht im Jahr 2025 urteilte, Apple habe die Anordnung missachtet. Apple fordert die Richter nun auf, zwei Rechtsfragen zu prüfen. Die Verfügung dürfe nicht für Millionen von Entwicklern gelten, da Epic der einzige Kläger sei und es sich nicht um eine Sammelklage handle.

Zudem könne das Unternehmen nicht für die angebliche Verletzung des "Geistes" einer Verfügung belangt werden, die das betreffende Verhalten nicht ausdrücklich verboten habe. Apple hat jegliches Fehlverhalten bestritten. Eine Stellungnahme von Epic Games lag zunächst nicht vor





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Apple Vs. Epic Games High Court Showdown App Store Fees Links To External Payment Methods Court Order Scope Of Court Order Liability For Alleged Violations Of Court Orde

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