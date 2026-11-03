Apple übertrifft Quartalszahlen mit starkem iPhone-Umsatz

Apple steigt nach dem Quartalsbericht: Der Umsatz steigt um zwölf Prozent, getrieben vom iPhone-Geschäft. John Ternus übernimmt und berichtet von Lieferengpässen beim künftigen iPhone Duo.

Apple hat im vergangenen Quartal die Erwartungen der Anleger klar übertroffen und demonstriert damit weiterhin die enorme Kraft seiner Hauptumsatzquelle. Der Smartphone-Umsatz des Tech-Konzerns wuchs im Jahresvergleich um beeindruckende 17,5 Prozent auf satte 57,56 Milliarden Dollar. Diese Zahl stellte der Konzern am Montag nach US-Börsenschluss offiziell vor und sorgte für Erleichterung bei den Investoren, die die Absatzzahlen mit höchster Wachsamkeit beobachteten.

Die Analyse der Analysten war bei dieser Veröffentlichung deutlich vorsichtiger ausgefallen als die Realität auf dem Markt. Die Experten hatten im Durchschnitt nur mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Dollar weniger als dem tatsächlichen Ergebnis gerechnet. Der deutliche Abstand zwischen Prognose und Ergebnis unterstreicht, dass das iPhone nach wie vor das mit Abstand wichtigste Produkt des gesamten Konzerns ist und allein diese eine Produktlinie die finanziellen Erwartungen der Branche deutlich übertrifft.

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Neue Führung unter John Ternus

Dieser Erfolgserzählung wohnt jedoch eine massive strukturelle Veränderung inne, die mitten in dem Berichtsquartal vollzogen wurde. Der bisherige Hardware-Chef John Ternus hat den hohen Posten des CEO vom langjährigen Konzernlenker Tim Cook übernommen. Diese Übergabe markiert einen wesentlichen Wandel in der Unternehmensgeschichte von Apple, da Tim Cook jahrelang als das Gesicht und die treibende Kraft hinter den erfolgreichen Produktstrategien galt, während Ternus nun die operative und strategische Leitung der Hardware-Entwicklung in der Hand hält.

Die aktuelle Finanzlage des Unternehmens zeigt, dass die Marke trotz des Führungswechsels stabil bleibt. Insgesamt stieg der Apple-Gesamtumsatz um zwölf Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar. Unter dem Strich legte der Gewinn des Unternehmens im gleichen Zeitraum ebenfalls um zwölf Prozent zu und erreichte so einen Wert von 30,7 Milliarden Dollar. Diese doppelte Wachstumsrate von zwölf Prozent bei Umsatz und Gewinn verdeutlicht die Effizienz der aktuellen Geschäftsstrategie, auch wenn nicht alle Segmente die höchsten Wünsche der Marktbeobachter erfüllten.

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Engpässe beim künftigen iPhone Duo

Ein kritisches Thema im Umfeld der neuen Hardware-Strategie sind die Lieferketten für zukünftige Innovationen. John Ternus erklärte dem Wirtschaftssender CNBC, dass es beim ersten aufklappbaren Modell des Konzerns, dem iPhone Duo, weiterhin zu Engpässen komme. Diese Aussage ist besonders relevant, da Apple traditionell im September neue iPhone-Modelle auf den Markt bringt, die dann rechtzeitig zum wichtigen Weihnachtsgeschäft verfügbar sein sollen, um den Jahresumsatz maximal zu beeinflussen.

Die Probleme mit der Lieferkette zeigen sich bereits bei aktuellen Neuvorstellungen. Beim Verkaufsstart des mehr als 2000 Euro teuren Geräts vor wenigen Wochen im Oktober waren die Liefertermine für das innovative Modell schnell in den Jänner gerutscht. Diese Verzögerung bei einem bereits verfügbaren Flaggschiff deutet auf komplexe Produktionsherausforderungen hin, die auch das geplante iPhone Duo betreffen könnten. Anleger und Konsumenten müssen daher mit längeren Wartezeiten für hochpreisige Neuheiten rechnen.

Trotz der starken Zahlen im Kerngeschäft gab es auch Schwachstellen, die den Markt leicht irritierten. Bei den Dienstleistungen und dem Geschäft in der Region China verfehlte Apple trotz deutlicher Zuwächse noch höhere Erwartungen der Analysten. Diese Enttäuschung in spezifischen Segmenten führte dazu, dass die Aktie im nachbörslichen US-Handel zeitweise um rund ein Prozent nachgab. Die Börse reagiert somit sensibel auf jedes Signal, das von einer Verlangsamung in Schlüsselregionen oder Segmenten zeugen könnte.

Die Kombination aus starkem iPhone-Verkauf, neuen Führungsstrukturen unter John Ternus und den bekannten Herausforderungen bei der Hardware-Verfügbarkeit prägt die aktuelle Lage. Während das iPhone-Geschäft die Zahlen trägt, bleiben die Lieferprobleme beim iPhone Duo ein Risiko für das weitere Quartal. Die Investoren werden weiterhin genau beobachten, wie sich die Strategie unter der neuen Leitung auswirkt und ob die Engpässe behoben werden können, bevor die neue Modellreihe im Herbst an den Start geht.