Apple, which has been criticized for lagging behind competitors in AI, announced a new version of Siri with AI-powered features. The new Siri was initially planned for 2024 but faced delays due to development issues. The new Siri will rely on Google's help, which may not be well-received by users.

Apple will beim Thema künstliche Intelligenz (KI) aufholen: Am Montag hat der iPhone-Hersteller eine neue rundernetzte Version des Sprachassistenten Siri mit KI-Funktionen angekündigt. Diese Neuerungen wurden schon 2024 versprochen, 2025 gestand Apple – relativ ungewohnt – Probleme bei der Entwicklung ein.

Die neuen Funktionen setzen auf Hilfe von Google, was unter Nutzerinnen und Nutzern wohl nicht unumstritten sein wird. Für den scheidenden Firmenchef Tim Cook war es die wohl letzte Präsentation seiner Apple-Karriere





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Apple Siri Google AI Development Issues Delayed Launch

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