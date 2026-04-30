Apple plant mit iOS 27 drei neue KI-Funktionen für die Fotos-App

Apple wird mit iOS 27 drei neue KI-gestützte Funktionen in der Fotos-App einführen, die lokal auf dem Gerät bearbeitet werden. Die Tools "Erweitern", "Verbessern" und "Verschieben" sollen die Fotobearbeitung revolutionieren, könnten aber aufgrund von Testproblemen verzögert werden.

Mit dem kommenden iOS 27 plant Apple eine umfassende Überarbeitung der Fotos-App , die drei neue KI-gestützte Funktionen einführen soll. Die Bearbeitung der Bilder wird dabei vollständig lokal auf dem Gerät durchgeführt, ohne dass eine Cloud-Anbindung erforderlich ist.

Dies stellt einen deutlichen Vorteil für die Privatsphäre der Nutzer dar. Die neuen Werkzeuge, die unter dem Namen "Apple Intelligence Tools" zusammengefasst werden, umfassen "Erweitern", "Verbessern" und "Verschieben". Diese ergänzen das bereits vorhandene "Bereinigen"-Tool und sollen die Fotobearbeitung auf dem iPhone revolutionieren. Laut Berichten des Bloomberg-Journalisten Mark Gurman, die von macwelt.de aufgegriffen wurden, ermöglicht die Funktion "Erweitern" es den Nutzern, Details hinzuzufügen, die über den ursprünglichen Bildausschnitt hinausgehen.

Dies könnte besonders nützlich sein, um fehlende Elemente in einem Foto zu ergänzen oder den Bildrahmen zu erweitern. Die Funktion "Verbessern" nutzt KI, um Farbe, Beleuchtung und die allgemeine Bildqualität zu optimieren. Dies könnte dazu beitragen, dass Fotos professioneller und ansprechender wirken, ohne dass der Nutzer manuell eingreifen muss. Eine besonders innovative Funktion ist "Verschieben", die es ermöglicht, die Perspektive von räumlichen Fotos nachträglich zu ändern.

Dies ist besonders interessant für Fotos, die mit dem iPhone aufgenommen wurden, und könnte für die Darstellung auf der Apple Vision Pro von Vorteil sein. Mit dieser Funktion können Nutzer ein Standbild aus einem anderen Blickwinkel betrachten, was die Flexibilität bei der Bildbearbeitung erheblich erhöht.

Allerdings gibt es auch Herausforderungen bei der Entwicklung dieser neuen Funktionen. Interne Tests zeigen, dass insbesondere "Erweitern" und "Verschieben" noch nicht zuverlässig funktionieren und uneinheitliche Ergebnisse liefern. Dies könnte dazu führen, dass die Einführung dieser Features verzögert wird. Apple wird das neue Betriebssystem iOS 27 bei der WWDC-Keynote am 8.

Juni vorstellen. Es bleibt abzuwarten, ob alle geplanten KI-Tools rechtzeitig zum Start verfügbar sein werden oder ob einige Funktionen erst in späteren Updates nachgereicht werden. Die neuen KI-Funktionen in der Fotos-App zeigen, wie Apple weiterhin in innovative Technologien investiert, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Die lokale Bearbeitung ohne Cloud-Anbindung unterstreicht dabei das Engagement des Unternehmens für den Schutz der Privatsphäre.

Es wird spannend sein zu sehen, wie diese neuen Funktionen von den Nutzern aufgenommen werden und ob sie die Fotobearbeitung auf dem iPhone tatsächlich revolutionieren können





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